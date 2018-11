Lajčák beszólt Ficónak, de minimum "a migrációs paktummal visszaélő populistáknak"

A találkozó fő témái a 2019. január 1-jén kezdődő szlovák EBESZ-elnökség, valamint a migrációról szóló globális ENSZ-megállapodással kapcsolatos történések voltak. Lajčák az EU Külügyek Tanácsának ülése előtt találkozott Mogherinivel.

„A megbeszélés fő témája Szlovákia közelgő elnöksége volt az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetben (EBESZ), illetve az EBESZ és az Európai Unió közötti együttműködés lehetőségei” – pontosított Lajčák, aki egyben felidézte, hogy az EU és az EBESZ idén júniusban megállapodást írtak alá a szorosabb együttműködésről.

Elmondása szerint a két szervezet azon projektek keretében működne szorosabban együtt, melyek célja javítani az egyszerű emberek életminőségén Európa háború, vagy befagyasztott fegyveres konfliktus sújtotta térségeiben.

Lajčák és Mogherini a migrációról szóló globális ENSZ-megállapodásról is tárgyaltak. Előbbi hangsúlyozta: ez a téma komoly visszhangra talált az európai térségben és Szlovákiában is, az EU pedig komoly szerepet játszott abban, hogy megegyezés szülessen a paktum szövegéről.„Ami a dokumentum szövegét illeti, Szlovákia és az EU részéről tett megjegyzéseket is figyelembe vették” – tette hozzá a külügyminiszter.

A 34 oldalas dokumentumot 2017-ben fogadta el az ENSZ, vagyis akkor, amikor Lajčák az ENSZ Közgyűlésének elnöke volt. A megállapodás célja, hogy segítsen jobban kezelni a migrációs folyamatokat, és megerősítse a migránsok jogait. Másrészről viszont semmire sem kötelezi a tagállamokat, vagyis minden ENSZ-tagállamnak szuverén joga marad saját migrációs politikát folytatni. Az Európai Bizottság a múlt héten stabil támogatásáról biztosította a megállapodást, melyet várhatóan egy decemberi kormányközi konferencián fognak elfogadni Marrákesben.

„Nem örülünk neki, hogy a populisták, a xenofóbok és a nacionalisták visszaélnek a témával, illetve hazugságokat és valótlanságokat terjesztenek a dokumentumról. Semmilyen más céljuk nincs ezzel, mint hogy a saját népszerűségüket növeljék, de káros módon” – foglalta össze a helyzetet Lajčák.

Ez a Lajčák-féle nyilatkozat azért is érdekes, mert Robert Fico a napokban rakta fel a Facebook-ra azt a videóját, amelyben elmondja, hogy a Smer számára elfogadhatatlan ez a migrációról szóló dokumentum.

tasr/para