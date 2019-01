Lajčák már Šefčovičot ajnározza, a KDH meg nem indít elnökjelöltet

Alojz Hlina, a parlamenten kívüli KDH vezetője úgy nyilatkozott, pártja nem nevez senkit a március közepi elnökválasztásokra. A kereszténydemokraták a már most ismert jelöltek egyikét fogja támogatni, de hogy pontosan kit, azt majd egy hónap múlva, a tömörülés országos tanácsának ülésén döntik el. Továbbra is érvényes az a párthatározat, amelyik kimondja, az ellenzék legesélyesebb államfőjelöltje mögé állnak be. Nagy jelentősége lesz a jelöltek vitájának is, ami a demokrácia ünnepe - véli Hlina.

Korábban a kereszténydemokraták azt fontolgatták, hogy a párt hivatalos jelöltjének Marián Čaučíkot választják meg. Ez egy eshetőség volt, amit az is motivált, hogy az Igor Matovič irányította OĽaNO végül nem állított saját jelöltet, mert Veronika Remišová elutasította a lehetőséget. Matovičék nem utasítják el a KDH-t, de jelezték, hogy számukra az a legfontosabb, hogy a szavazatok ne forgácsolódjanak szét.

A balodalon meg már egy konkrét jelölt mellett kezdett el kampányolni az is, akivel kapcsolatban korábban az a hír járta, ő lenne a Smer kiválasztottja.

Miroslav Lajčák külügyminiszter egy videót is felpakolt Šefčovič "Mindig Szlovákiáért" szlogennal megspékelt Facebook-oldalára, hogy így fejezze ki, teljes válszélességgel támogatja az Európai Bizottság alelnökének elnökjelöltségét. "Az ország megérdemelné, hogy ő legyen az államfő." - véli a külügyi tárca irányítója. "Šefčovičot nagyon régóta és nagyon jól ismerem. Egy kitűnő szakember, aki keményen dolgozik és intelligens. Nagyon szorítok neki" - szögezi le a felvételen a szlovák diplomáciát irányító miniszter, aki korábban néhányszor visszautasította a lehetőséget, hogy induljon ő az elnöki posztért.

Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság energetikai unióért felelős alelnöke a múlt pénteken jelentette be, hogy indul a márciusi köztársaságielnök-választáson. Az ajánlatot a Smertől kapta, és a párt vezetősége biztosította Šefčovičot a támogatásáról, amit ő nagyra értékel, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy nem tagja a legerősebb kormánypártnek. „Régóta együttműködünk, és ... szükségem van a Smer-SD támogatására is” – nyilatkozta a múlt héten, azt is hozzátéve, hogy független tud maradni. Jelenleg gyűjti a támogató aláírásokat, melyeket még e héten szeretne leadni.

(para/TASR)