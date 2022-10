Lakóépületre zuhant egy orosz katonai repülőgép, a pilóták meghaltak (VIDEÓ)

Az oroszországi város kormányzója, Igor Kobzjov Telegram-üzenetben azt közölte: a gép egy kétszintes házra zuhant.

Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma arról tájékoztatott, hogy a Szu-30 típusú gép gyakorlórepülés során szenvedett balesetet, és esetleges további áldozatokról nem tud.

❗️In the #Russian city of #Irkutsk, a military plane crashed on a residential building



According to the Russian Emergencies Ministry, it was a Su-30 that crashed during a test flight.



The area of ​​the fire reached 200 square meters.



Both pilots died in the crash. pic.twitter.com/Jgra5ajckV