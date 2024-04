Lakóházakat és autókat fosztott ki egy páros Bősön – mindent vittek, ami a kezük ügyébe került (FOTÓK)

A rendőrség eljárást indított egy páros ellen, amely egyetlen éjszaka alatt több lakóházba tört be, valamint autókat fosztott ki Bősön (Dunaszerdahelyi járás).

Fotók: Rendőrség (Facebook)

A rendőrség a Facebook-oldalán közölte, hogy a 27 éves férfi és a 31 éves nő egyetlen éjszaka alatt behatolt több lakóházba, ahonnan két kerékpárt, egy elektromos rollert, valamint több sportcipőt loptak el.

Ezen kívül két autót is feltörtek. Ezekből szerszámosládát, valamint a tulajdonosok pénztárcáit lopták el. Az egyikben bankkártyákat is találtak, amiket aztán többször is használtak. A keletkezett kárt több mint 4500 euróban határozták meg.

A rendőrség reggel 8 óra körül kapott bejelentést az egyik autó feltöréséről, 10 óra körül pedig már meg is találták az elkövetőket. A térfigyelő kamerák felvételei alapján sikerült azonosítaniuk az elkövetőket, valamint az is hozzájárult a nyomra vezetésükhöz, hogy a páros használta az egyik ellopott bankkártyát.

A férfire és a nőre egy szállóban találtak rá, ahol a szoba tele volt az ellopott holmikkal. A rendőrség lefoglalta a tárgyakat, amiknek többségét már visszaszolgáltatták az eredeti tulajdonosoknak.

A párost lopással, fizetőeszköz jogosulatlan használatával, valamint rongálással gyanúsították meg, amiért 10 éves szabadságvesztést is kiszabhatnak. A bíróság a nyomozó és az ügyész indítványának eleget téve vizsgálati fogságba helyezte a férfit és a nőt. Mint kiderült, előbbit a múltban már elítélték hasonló bűncselekmények elkövetéséért.



