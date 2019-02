Lakóházra zuhant Kaliforniában egy kisrepülő, öten meghaltak!

A kétmotoros Cessna414A típusú gép nem sokkal felszállása után csapódott az épületbe Yorba Linda településen. A gép egyelőre ismeretlen okból a becsapódás előtt darabjaira esett szét. Egyedül a pilóta tartózkodott rajta, aki meghalt. A további négy halálos áldozat a kigyulladt ház lakói.

A sebesülteket égési sérülésekkel szállították kórházba.

A legelső jelentések még két halottról és két sérültről szóltak.

Allen Kenitzer, a szövetségi repülésügyi hatóság szóvivője elmondta, hogy a gép Fullerton város repülőteréről indult, amely 15 kilométerre van Yorba Lindától.

A kétszintes épület kigyulladt, amikor a gép pilótafülkéje és egyik motorja belecsapódott. A másik hajtómű az utcára esett, ahol hatalmas lyukat vájt az aszfaltba - mondta Eliott Simpson, a nemzeti közlekedésbiztonsági felügyelet egyik vizsgálóbiztosa.

