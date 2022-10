Lángra lobbant a motoros, miután a rendőrök meglőtték egy sokkolóval (+VIDEÓ)

A CNN cikke szerint a férfi rendszám nélkül közlekedett egy amerikai belvároban, amit a járőrök is észrevettek. Mikor meg akarták állítani a motorost, az csak simán elszáguldott. A hatóságok üldözőbe vették a férfit, aki egy idő után lassított, lepattant a járművéről, és gyalog igyekezett tovább menekülni, ám ekkor az egyik rendőr hátulról eltalálta a sokkolójával, amitől a férfi abban a pillanatban lángra lobbant.

A motorost végül sikerült megmenteni a lángoktól, súlyos sérülésekkel a kórházba szállították.

Később kiderült: a sokkoló horoggal ellátott elektródái a hátizsákját találták el, amelyben nagyjából 4,5 liter benzint cipelt.



VIDEÓ:



Police in Arkansas chase a suspect who, it turns out, had a can of gasoline in his backpack. When an officer uses a taser on him, bad things result. pic.twitter.com/rrKNjpZEZo