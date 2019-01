Lassan kiderül: leáll-e a Brexit-folyamat vagy London megállapodás nélkül kilép az EU-ból

A brit miniszterelnök a megállapodásról szóló vitát lezáró kedd esti alsóházi felszólalásában kijelentette: lehet úgy dönteni, hogy a Brexit-folyamat egyszerűen túl nehéz, és a kormány visszavonja a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválásáról szóló értesítést, és például újabb népszavazást ír ki az EU-tagságról. Ez azonban csak még inkább megosztaná az országot - tette hozzá.

A konzervatív párti kormányfő szerint a Brexit-megállapodás elfogadásának másik lehetséges alternatívája az, hogy az Egyesült Királyság márciusban megállapodás nélkül lép ki az EU-ból, de a brit választók nem erre voksoltak a kilépésről döntő 2016-os népszavazáson.

In the no voting lobby to vote against this deal. I’ve rarely seen it this full. May has united the Commons against her and her deal. Next step #NoConfidenceNow pic.twitter.com/uFPp9Vx2gu