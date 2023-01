Lassult az infláció az Egyesült Államokban decemberben – Közép-Európához képest egyébként is jelentéktelen volt

Lassult az infláció az Egyesült Államokban decemberben.

A Fehér Ház - TASR

Az amerikai munkaügyi minisztérium statisztikai hivatala, az U.S. Bureau of Labor Statistics csütörtökön azt közölte, hogy a decemberi fogyasztói áremelkedés 2021 októbere óta a legkisebb volt, 6,5 százalékra mérséklődött a novemberi 7,1 százalékról. Az elemzői várakozások átlagában is 6,5 százalékos decemberi infláció szerepelt.

Havi szinten a fogyasztói árindex 0,1 százalékkal csökkent a novemberi 0,1 százalékos emelkedést követően.

Az energiaárak éves növekedése a múlt hónapban 7,3 százalékra lassult az előző havi 13,1 százalékról. Ezen belül egyebek között a benzin 1,5 százalékkal lett olcsóbb, ugyanakkor az áram 14,3 százalékkal, a földgáz pedig 19,3 százalékkal drágult.

Az élelmiszerárak növekedése 10,4 százalékra mérséklődött a novemberi 10,6 százalékról.

A jegybank szerepét betöltő Fed által inkább követetett, a kamat alakítása szempontjából különösen fontos, élelmiszer- és energiaárak nélküli, úgynevezett maginfláció éves szinten az elemzői várakozásoknak megfelelően 5,7 százalékra csökkent a novemberi 6 százalékról. Havi szinten a decemberi adat 0,3 százalékot jelzett a novemberi 0,2 százalék után.

A Fed inflációs célja 2 százalék.

A Fed következő, kétnapos ülése február 1-én fejeződik be. A piacok 50 bázispontos kamatemelést várnak.

mti/para