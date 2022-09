"Láthatóan többször károsodott a zaporizzsjai atomerőmű"

Az orosz megszállás alá került zaporizzsjai atomerőmű láthatóan többször is megsérült - jelentette ki Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója pénteken a Reuters jelentése szerint, amelyből az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett.

Fotó: AP/TASR

A nemzetközi szervezet vezetője - aki küldöttség élén csütörtökön tett látogatást a nukleáris létesítményben - hangsúlyozta, hogy "ez tarthatatlan". Hozzátette, hogy az atomerőműben tartózkodása alatt "kényelmetlenül közelről" hallatszott a harci zaj.

"Voltak pillanatok, úgy kétszer-háromszor, amikor nyilvánvaló volt, hogy nehézfegyverekkel, aknavetőkkel tüzelnek. Tényleg nagyon zavaró volt, mondhatom, mindannyiunk számára" - fogalmazott Rossi.

A NAÜ-igazgató a Twitteren közzétett videójában ismét megerősítette, hogy csapata továbbra is jelen lesz a zaporizzsjai atomerőműben. "Épp most fejeztem be az első áttekintést azokról a kulcsfontosságú területekről, amelyeket a létesítmény első megközelítése során látni akartunk. Természetesen itt még sok a tennivaló. A csapatom marad. És ami a legfontosabb, gondoskodunk a hosszú távú jelenlétről" - hangoztatta Grossi.

A NAÜ-ellenőrök többsége - köztük Grossi - csütörtöki látogatása után elhagyta az atomerőművet. A szervezet öt szakértője maradt a létesítményben.

Az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom vállalat pénteken a Telegram üzenetküldő alkalmazáson azt írta, hogy az oroszok "hazudnak, manipulálják és elferdítik a zaporizzsjai atomerőmű valós helyzetét, és csak a nekik kedvező információkat terjesztik a NAÜ-misszió látogatásáról".

"Az orosz megszállók mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség missziója ne ismerkedhessen meg a zaporozsjei atomerőmű valós helyzetével" - szögezte le a vállalat. Emlékeztetett arra, hogy az erőműben túlnyomó többségben csak az orosz propaganda-média képviselői lehettek jelen a NAÜ-küldöttség látogatásakor, az oroszok nem engedték be az ukrán és külföldi újságírókkal érkező buszokat.

"Ezenkívül a megszállók hazudnak az atomerőmű infrastruktúráját ért ágyúzásokról, a keletkezett károkról, és előre láthatóan az ukrán fegyveres erőket hibáztatják mindezért" - figyelmeztetett az Enerhoatom. Hozzátette, hogy az orosz katonai teherautókat, amelyek minden tűzbiztonsági előírást megsértve vannak az erőműben, az oroszok "vegyvédelmi csapatok" felszereléseként mutatták be a NAÜ szakértőinek.

"Ráadásul a megszállók nem engedték be a missziót az erőmű krízisközpontjába, és elrejtették az ott tartózkodó orosz katonákat a NAÜ-misszió szeme elől" - írta a vállalat. Megjegyezte, hogy az oroszok a NAÜ-missziónak egy előre megrendezett "műsort" mutattak be, amelyben "Enerhodar lakói panaszkodnak az ukrán fegyveres erők állítólagos ágyúzása miatt". Eközben "elhallgattatták a mobilkommunikációt és az internetet Enerhodarban, hogy megakadályozzák az atomerőműről és a városról készült fényképek, videó- és műholdas felvételek nyilvánosságra kerülését.

Az orosz és az ukrán fél hetek óta egymást vádolja a nukleáris létesítmény és az annak helyet ad Enerhodar város lövetésével. Pavlo Kirilenko Donyeck megyei kormányzó a Telegramon arról adott hírt, hogy az elmúlt napban négy polgári lakos vesztette életét és tíz sérült meg a régiót ért orosz tüzérségi támadásokban.

(MTI)