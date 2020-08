Látogatási és kijárási tilalom a dunaszerdahelyi nyugdíjas otthonokban

A koronavírusjárvány napokban megemelkedett esetszámai miatt megelőző intézkedésként látogatási és kijárási tilalmat vezettek be a városi idősotthonokban - adta hírül a városi média.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

Dunaszerdahely panzióinak a lakói biztonságban vannak, ezt a biztonságot szeretnék továbbra is megőrizni az idősek védelmében – ezért is vezették be a két intézménybe a látogatási és kijárási tilalmat. Így a hozzátartozóknak az idősotthonokba bejutniuk csakis indokolt esetben lehetséges, szigorú járványügyi protokoll szerint - áll a közleményben.

(Dunaszerdahelyi.sk)