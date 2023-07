A Lawn Dogs nyerte a HashtagKN Zenei Fesztivál fődíját

Háromtagú szakmai kuratórium értékelte ki a HashtagKN Zenei Fesztivál idei mezőnyét. A másodízben megrendezett zenés seregszemlén a Lawn Dogs aratott diadalt, de díjat nyert még a Kingfishers, a No Para, a José LIVE pedig különdíjas lett.

Lawn Dogs - További fotókért kattints!

2023. július 19-én tartotta ülését a HashtagKN Zenei Fesztivál zsűrije a főszervező székházában, a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központban. Lakatos Róbert mellett Emmer Péter és Domonkos Pál értékelte a mezőnyt.

A HashtagKN-re – melynek a célja az, hogy támogassa és felkarolja a szlovákiai zenekarokat és előadókat – összesen 16 banda jelentkezett. A kétnapos fesztiválra előválogatás alapján kaptak meghívót a zenekarok.

A HashtagKN idei fesztiválhétvégéjén fellépett Nagy Viki és zenekara, a ChapteR5, a The Beat This, a Szuperzöld, a Kingfishers, a No Para, a Lawn Dogs és a José LIVE.

A zsűri a saját dalokat, a zenei nívót, az alázatot, az elkötelezettséget, a hangszeres tudás színvonalát és a bandatagok közti összhangot figyelte a döntés meghozatalakor.

Eredmény:

1. Lawn Dogs – 1000€-s pénzjutalom

2. Kingfishers – 500€-s pénzjutalom

3. No Para – 300€-s pénzjutalom

Különdíj: José LIVE – hangszervásárlási utalvány 500€ értékben

A díjak fő támogatója Komárom város önkormányzata.



(KR)