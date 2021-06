Lazábbak lesznek az ellenőrzések a határátkelőkön, de Magyarország felé nem lesz olyan nyitottság, mint a cseh irányba

A rendőrség keddtől enyhíti a határátkelőkön és a nemzetközi repülőtereken végzett ellenőrzések intenzitását.

Illusztráció (Fotó: Cséfalvay Á. András)

Csak szórványos és célzott ellenőrzések lesznek. Megnyílnak a kisebb közutaknál, valamint a turisztikai útvonalakon létesített határátkelők is. A rendőrség a járványhelyzet kedvező alakulásával kapcsolatban hajtotta végre az említett változtatásokat. A hatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a látogatóknak továbbra is be kell tartaniuk a hatályos intézkedéseket.

A közutak és a turisztikai útvonalak mentén található - Csehországgal és Lengyelországgal közös - határátkelőkön nem fogják korlátozni a belépők számát. A Magyarországgal közös határon maradnak a mostani lehetőségek, mivel a magyar oldalon a korábbiakhoz képest csak a Tajti-Cered határátkelőt nyitották meg, azt is csupán napi 4 órában. Hogy az érdeklődők számára melyik határátkelő áll rendelkezésre a magyar-szlovák határon, itt tekinthető meg.

TASR/para