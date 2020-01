Le akarták buktatni az enyveskezű komáromi rendőrt, még egy ügynököt is bevetettek, de a papírmunkát elfuserálták

Egy a saját zsebére dolgozó rendőr lefülelésének döbbenetes elbénázásáról számol be az Aktuality.sk hírportál. A hatóság ellenőrző szerve még egy informátort is ráállított a lopkodós zsarura, de aztán a bíróság egy végzetes hibára bukkant.

A rendőrök munkáját felügyelő szerv a komáromi F.N. hadnagy esetében járt el, hivatali visszaélés vétsége miatt. A közlekedésieknél dolgozó hekus a nyomozószervek szerint úgy büntetgette a sofőröket, hogy a pénz egy részét magának szánta. Az inspekció egy konkrét ügyet is dokumentált, amikor a hadnagy 2014 áprilisában Dunaradványnál gyorshajtás miatt megállított egy kocsit és 100 euróra bírságolta a vezetőt. Amikor átvette az összeget, az elismervényként szolgáló ellenőrző szelvényeket nem nyújtotta oda a sofőrnek és a saját dokumentumaiban csak 60 eurós büntetést tüntetett fel. Ekkor tehát 40 eurót sikerült lecsípnie a becstelen szervnek.

Az eset a komáromi járásbíróságra került, ahol két éves eltiltást és ezer euró büntetést kapott. Az érintett kopó fellebbezést nyújtott be, így az ügy Nyitrára került. És itt történt a fordulat. A

kerületi bíróság ugyanis megszüntette az elsőfokú ítéletet és felmentette a rendőrt. Mindezt azért, mert kiderült, hogy a felügyelőség nyomozója még az egész ügylet legelején egy végzetes hibát követett el. Egy helytelen kifejezést használt és az bedöntötte az egész eljárást.

Amikor ugyanis elkezdődött az eljárás a kolléga ellen, a határozat nevezetű dokumentumba pancser módon tüntette fel az eset időpontját: azt írta bele az anyagba, hogy "2013. július 22-től - ezidáig", ami annyit jelentett, hogy a határozat kibocsátásáig, azaz 2014 február 25-ig. Ezzel az "ezidáig" megjelöléssel tehát 2013. július 22-től 2014 február 25-ig jelölte meg a nyomozás időintervallumát, közben meg az enyveskezű zsaru ellen a beépített ügynök segítségével csak két hónappal később, áprilisban szereztek bizonyítékot. Ezért a hivatalos dokumentumban nem ültek a dátumok, ami miatt az egész vádemelés jogszerűsége is megkérdőjeleződött. A határozatban szereplő megjelölés ("ezidáig") alapján tehát egy később beszerzett bizonyítékot nem lehetett volna felhasználni a bűnös hadnagy ellen, sőt, így már az is jogszerűtlen volt, hogy egy ügynököt állítottak rá a lopkodós fakabátra. A cikk megemlíti a „mérgezett fa gyümölcsének” elvét is, ami a jogban azt jelenti, hogy mind a jogellenes bizonyíték, mind az annak folyományaként, az azzal összefüggésben beszerzett bizonyíték ki van zárva a bizonyítékok köréből.

Egy szó, mint száz, egy egyszerű kifejezésen bukott el az ügy - ez a banális papírmunka okozta az eljárási hibát, és így a büntetést is vissza kellett vonni. Így, utólag is csak gratulálni tudunk a szervek szakmai munkájához!

