Leadhatsz gyorsan pár kilót, de lehet, hogy a végén belehalsz – virágzik a súlycsökkentő „csodaszer” körüli illegális biznisz Szlovákiában

„Már negyedik hete, hogy súlycsökkentőként használom az Ozempicet. 120 kilósan kezdtem, a jelenlegi súlyom 113 kiló” – dicsekedi egy kétgyermekes családanya a TikTokon. Háttérzeneként egy koreai fiúbanda népszerű dala szól, a nő önfeledten táncol. Egyszer sem sikerül eltalálnia a ritmust, ám a középpontba egyébként sem a tánctudását állította.

Az Ozempic egy cukorbetegeknek szánt gyógyszer, amely injekciós toll formájában kapható. Az anyuka felhúzza a pólóját, majd a táncikálás közben beadja magának a készítményt. A zene kezd elhalkulni, az anyuka egy kínos mosollyal búcsúzik el a nézőktől.

Az Ozempic injekcióról röviden

A gyógyszert alapvetően a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő felnőttek kezelésére fejlesztette ki a dán Novo Nordisk nevű cég. A közvélekedéssel ellentétben az Ozempic nem egy inzulingyógyszer, hanem egy szemaglutid hatóanyagú injekció, amely serkenti az inzulintermelést, ezzel hozzájárulva a szervezet vércukorszint-csökkentéséhez. Az Ozempic.com szerint heti egyszer kell szúrni a gyógyszert.

Az Európai Gyógyszerügynökség által elismert készítményről van szó, így az Ozempic Szlovákiában is kapható, de kizárólag orvos írhatja fel. A legtöbb patikában nagyjából 80 eurós piaci áron adják csomagonként, ám a biztosítók állják a teljes költségét.

Az inzulintermelés mellett az Ozempic egyéb módokon is hat az emésztőrendszerre.

Például a gyomor telítettségének érzését kelti, így aki használja, ritkábban érzi magát éhesnek. Éppen ez a tulajdonsága járult hozzá ahhoz, hogy egyesek súlycsökkentő csodaszerként tekintenek az Ozempic injekciókra.

A sajtóban a legtöbbet hivatkozott tanulmány szerint az Ozempic használatát követően a testtömegünk 15 százalékától is megszabadulhatunk.

Út a sztárság felé

A bevezetőben említett kétgyermekes anyuka nem az egyetlen felhasználó a TikTokon, aki az Ozempicnek tulajdonítja a hirtelen fogyást. A közösségi médiát ellepték azok a videók, ahol nők tucatjai számolnak be a gyógyszer súlycsökkentő hatásáról.

A „csodaszernek“ mégis az adta a legnagyobb löketet, mikor kiderült, több világhírű sztár is használja a injekciókat. A techmilliárdos Elon Musktól kezdve a bulvárvilágból ismert Kardashian család több tagjáig bezárólag, mind azzal kerültek a sajtóba, hogy a hirtelen fogyásukhoz nagyban hozzájárult a dán cég készítménye.

Elon Musk a Twitteren vallotta be, hogy használja az Ozempicet

Az influenszerek és az átlagemberek által közölt információk azonban a legtöbb esetben félrevezetőek és pontatlanok,

ráadásul az Ozempic illegális kereskedelme is éppen csúcspontját éli, aminek hatására már abban sem lehetünk biztosak, hogy éppen nem egy „hirdetést“ látunk-e.

Émelygés, daganatok, öngyilkosság

Az Ozempic mellékhatásairól ezidáig nem lehet sokat tudni. Ráadásul a klinikai vizsgálatok egy jelentős része csak a cukorbetegeken vizsgálta a gyógyszert, így azoknál, akik csak súlycsökkentés céljából szúrják magukat, még nagyobb a homály.

Az Ozempic leggyakoribb ismert mellékhatásai a hányinger, hányás, hasmenés, hasi fájdalom és a székrekedés. Ám súlyosabb mellékhatásokkal is járhat a hosszútávú használata:

Pajzsmirigydaganatok, hasnyálmirigy-gyulladás, epehólyag-problémák, illetve veseelégtelenség.

Ráadásul mivel az emésztőrendszer és az agy szoros összeköttetésben állnak, így ha az előbbi „nem érzi magát túl jól“, az az utóbbira is hatással lehet. Depresszió, szorongás és testképzavarok léphetnek fel, nemrég pedig maga az Európai Gyógyszerügynökség jelentette be, hogy vizsgálatnak vetik alá a gyógyszert, miután Izlandon három olyan személyt is találtak, akiknek az Ozempic használatát követően öngyilkossági gondolataik és hajlamaik lettek.

A cukorbetegek kárára

A hirtelen megnőtt kereslet miatt időszakonként hiány alakul ki a készítményből.

Így azok a cukorbetegek, akiknek ténylegesen szükségük van az injekcióra, gyakran csak nagyon nehezen tudnak hozzájutni.

A kialakult helyzetért elsősorban azok felelősek, akiknek sikerült egy olyan orvost találniuk, aki annak ellenére írta fel a gyógyszert, hogy arra egyébként a „páciensnek“ nincs is szüksége.

Másrészt pedig ott vannak azok, akik megérezve a pénz szagát, készleteket halmoztak fel, hogy azokat illegálisan értékesítsék.

Apróhirdetési oldalakon, Instagramon és TikTokon, valamint a Facebookon lévő adok-veszek csoportokban rendre rábukkanhatunk effajta hirdetésekre.

Az ilyen hirdetéseknél leginkább csak álnevet használnak, legtöbbször csak egy email címet adnak meg, amelyek többsége a világ legbiztonságosabb üzenetküldő szolgáltatásai közé tartoznak – ilyen például a ProtonMail.

Több hirdetésnél is feltüntetik, hogy csak személyesen lehet átvenni a „terméket”.

Vannak olyan árusítók, akik az összeget is megadják, átlagosan 90 és 100 euró közötti áron értékesítik a gyógyszert.

Továbbá több WhatsApp, illetve Telegram csoport is létezik, amelyek az Ozempic eladásával foglalkoznak. Számos esetben a kommentmezőket is ellepik ezek a fajta hirdetések, főleg a gyógyszerek hatásaival foglalkozó tematikus honlapok és diskurzusok alatt találunk jónéhányat.

Ráadásul több szlovákiai hirdetésre és hirdetőre a szomszédos országok honlapjain is rátalálhatunk:

Az Ozempic sikerét mi sem jelzi jobban, minthogy a Szlovák Gyógyszerész Kamara elnöke nemrég úgy nyilatkozott, hogy a készítmény a világ egyik leggyakrabban hamisított gyógyszerei közé tartozik. Ez főleg az illegalitásban működő kereskedőknek köszönhető, akik ha éppen nem bírnak lépést tartani a felvásárlás ütemével, a hamisításhoz folyamodnak. Az országban egyelőre nem regisztráltak egyetlen hamis Ozempic okozta komplikációt sem.

Szlovákiában illegális a vényköteles gyógyszerekkel való kereskedés. Aki ezt megszegi, akár 5000 eurós büntetést is kaphat.

Siker, pénz, csillogás

Szeptember elején jelent meg a hír, miszerint a dán Novo Nordisk – azaz az Ozempic gyártója – lett Európa legértékesebb cége. A gyógyszergyártónak a francia luxusmárka-csoportot, az LVMH-t is sikerült megelőznie a ranglistán, amely többek között a Louis Vuitton márkát is birtokolja.

A kiugró sikert a legújabb termékükkel érték el. Ez a Wegovy, amely hasonlóan működik, mint az Ozempic. A Wegovyt súlycsökkentő gyógyszerként dobták a piacra, hatásairól még az Ozempicnél is kevesebbet tudunk.

Az Európai Gyógyszerügynökség – az Ozempichez hasonlóan – vizsgálni fogja, hogy a fogyasztóknál járhat-e öngyilkos hajlamokkal a használata.

A Wegovy Szlovákiában hivatalosan nem kapható. Egyelőre.

(Poroknovec Erik)

