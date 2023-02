A leendő cseh elnök a beiktatása után rögtön Szlovákiába szeretne látogatni

Teljesíteni akarja az ígéretét, mely szerint az első ország, amelybe ellátogat, a Szlovák Köztársaság lesz. A beiktatására szívesen meghívná Zuzana Čaputová államfőt is. Ezt Pavel közölte a TASR tudósítójának adott exkluzív interjúban.

– mondta Pavel az első külföldi útjával kapcsolatban.

– pontosított az új cseh államfő. A beiktatásra március 9-én kerül sor a prágai várban.

Pavel a beiktatására a szlovák államfőt is szívesen meghívná.

„Erről az ötletemről már a legfőbb közjogi méltóságok találkozóján is beszéltem. Nekik is tetszett az ötlet. Azt gondolom, szép gesztus lenne a szomszédaink felé, ha a szomszédos államok képviselői is részt vehetnének a beiktatásomon”