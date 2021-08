Lefejezhetik a rendőrséget a szlovák bűnüldöző szervek belháborújában, Kovařík azonban rámutatott, hogy azért van itt egy kis bibi

Peter Kovařík orzágos rendőrfőkapitány a napokban egy terjedelmes panaszt nyújtott be a meggyanúsításával szemben, amelyben számos részletre rámutat, amelyek ezt ellentmondásossá teszik. Ugyanakkor a rendőrkapitány szavaiban is felfedezhetők olyan részletek, amelyek fejvakarásra adnak indokot. Ezeknek járt utána elemző cikkében a SME napilap. Mindeközben a Joj TV a rendőrség vezetéséből származó több, egymástól független forrásból is úgy értesült, hogy kedden bejelenti lemondását.

Peter Kovařík (Fotó: TASR)

Peter Kovařík ellen azért indult eljárás, mert meghiúsította azt a a július végi akciót, mely során a rendőrök által elkövetett bűncselekményeket vizsgáló belügyminisztériumi inspekció őrizetbe vett volna két alvilági személyt, Matej Zemant és Peter "Tigris" Petrovot. Utóbbi később ettől függetlenül - egy közbeszerzésekkel összefüggő maffiaügy miatt - előzetes letartóztatásba került, előbbi pedig Horvátországban tartózkodik, ahol menedékjogért folyamodott.

Az inspekció eredetileg hamis tanúzás miatt nyomozott az említett személyek ellen. Az eset főszereplője Dömötör Csaba alvilági figura volt, aki hazudott egy korábbi vallomásában. Ő beismerte tettét (azóta már el is ítélték), a másik két személyt azonban aznap már nem sikerült őrizetbe venni, mert Kovařík leállította az akciót.

Az országos rendőrkapitányt időközben kihallgatták és panaszt nyújtott be a meggyanúsítása ellen, emellett elfogultsági indítványt a Pozsonyi Kerületi Ügyészség ügyészeivel szemben.

A rendőrfőnök már korábban is elmondta, hogy helyes volt leállítani az inspekció július végi bevetését. Állítása szerint ugyanis az inspekció illetékes nyomozócsoportjának vezetője, Diana Santusová belső előírásokat szegett meg, és nem kapott hozzájárulást az illetékes felettesétől a bevetés lebonyolítására.

Santusová július 14-étől kezdett keresni bevetési egységet az akcióhoz, és azokban a napokban kiszivárgott a sajtóhoz ennek egy eltúlzott változata, miszerint egy kiterjedt bevetésre készülnek azon vizsgálótosztek és ügyészek ellen, akik a Tisztítótűz (Očistec) és a Vámszedő (Mýtnik) fedőnevű nagy korrupciós ügyeket vizsgálják. Dömötör Csaba későbbi vallomásából kiderült, hogy az akció híre hozzá is eljutott, mégpedig épp Zemanon keresztül.

Kovařík a kiszivárgott információknak olyan módon járt utána, hogy a kerületi rendőrkapitányságok vezetőit kérdezte, tudnak-e ilyesmiről. Az őt meggyanúsító ügyész, Juraj Chylo ugyanis a gyanúsítás szövegezésében azt állítja, releváns indok nélkül faggatózott a kerületi rendőrkapitányoknál a bevetési egységek munkájáról, mégpedig azzal a céllal, hogy az akció kitudódjon. Kovařík erre reagálva panaszában azt állítja, a pletykáknak akart utánajárni, mivel egy ilyenben őt is emlegették, mint aki az egész akciót elrendelte.

Bevetési egységeket végül a szobránci határrendészet biztosított, belőlük két csapatot alakítottak a három letartóztatandó személyre. Ez nem szokványos, ugyanis rendszerint minden egyidejűleg letartóztatandó személyre külön csapatot állítanak fel, a kevés bevethető egységből kifolyólag azonban itt eltekintettek ettől - írja a SME. Miután Dömötört őrizetbe vették, vallomásában azt mondta, tudott róla, de nem állt ellen, mert szeretne végre normálisan élni.

A bevetési egység parancsnoka a gyanúsítás szerint azonban reggel nyolckor kapott egy üzenetet, hogy az akciót Kovařík leállította. A rendőrkapitány ezt elutasítja, állítása szerint csupán felfüggesztette arra az időre, míg a megalapozottságát megvizsgálják. Mintegy másfél órával később folytathatták.

Mint ahogy fentebb írtuk, Zemant és Petrovot viszont már nem tudták letartóztatni.

Kovaříkot épp azzal gyanúsítják, hogy azt akarta elérni, hogy megszökhessenek. Ő viszont azt állítja, nem is tudta, ki ellen folyik az akció, ráadásul annak folyamata azt igazolja, hogy a rendőrök egyiküket sem találták, tehát nem is volt mit meghiúsítani. Emlékeztetett arra is, hogy mindemellett semmi nem gátolta a rendőröket abban, hogy az akció felfüggesztése alatt kövessék a Zemannak tulajdonított autót, majd miután ismét élesedik a bevetés, megállítsák.

Rámutatott arra is, hogy Santusovának és az akció kivitelezőinek csupán úgy hitték, hogy tudják, Zeman hol tartózkodik, mivel ő az elérhető információk alapján már akkor Horvátországban volt.

A rendőrkapitány eme szavai viszont ellentmondanak a SME szerint Dömötör vallomásának, aki azt állította, hogy egy nappal az akció előtt személyesen értesült Zemantól az akcióról.

A bevetés napján Roman Mikulec belügyminiszter állítása szerint már reggeltől kapta a kérdéseket az újságíróktól, hogy mi zajlik. Ő ezután az inspekció ideiglenesen kinevezett vezetőjénél, Peter Scholtznál tájékozódott, aki pedig azt mondta, hogy abszurd módon a portásuktól tudta meg, milyen akció van folyamatban. Kovařík ezután vette fel a kapcsolatot Róbert Guckýval, a határrendészet igazgatójával, aki a szavai szerint szintén megerősítette, hogy Santusová a belső előírásokat megszegve kérte ki a bevetési egységet. Kovařík ezután függesztette fel az akciót.

Gucký ugyanakkor a gyanúsítás szövegezése szerint később már azt vallotta, hogy az egységek kikérése rendben volt, mivel ha ez nem így lett volna, ő maga állítja le őket.

Az ügyész azt is felrója Kovaříknak, hogy a helyes eljárás az lett volna, ha a bevetés végeztével vizsgálják ki annak hátterét, hogy ne kerüljenek veszélybe az egységek, Kovařík pedig később elismerte, hogy ha azok az információk a rendelkezésére állnak, amelyek ma, akkor már másképp cselekedne.

Kérdés, hogy mi lesz az egész cselekménysorozat vége, Mikulec ugyanis kiáll a rendőrkapitány mellett, de elképzelhető, hogy ő ettől függetlenül távozik posztjáról. Kedden mindenesetre sajtótájékoztatót tart a rendőri testületnél folytatott tevékenysége címmel, és a Joj TV rendőrségi forrásokra hivatkozva már előre közölte, mi fog történni: Kovařík lemond.

(SME/Denník N)