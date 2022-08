Lefoglalták Bödör tulajdonrészét a borospincében, ahol Kaliňák és rendőrbennfentesei találkozgattak titokban

Lefoglalták Norbert Bödör nyitrai vállalkozó tulajdonrészét a radošinai borospincében (Pivnica Radošina), ahol a gyanú szerint korábban titkos találkozókat szerveztek a rendőrség magas rangú tisztjei – írja az Aktuality.

Norbert Bödör (Fotó: TASR)

A portál szerint a Speciális Ügyészi Hivatal még tavaly májusban határozott Bödör tulajdonrészének lefoglalásáról, de az üzleti nyilvántartásban ez csak decemberben jelent meg.

Bödör a Merus nevű vállalaton keresztül birtokolja félig a borospincét, míg a másik fele a Ľubomír Pekár ügyvédhez tartozó Entireal vállalat neve mellett szerepel. A radošinai borospince és a Merus vállalat az egyetlen, aminek birtoklását Bödör hivatalosan is elismer.

2021 januárjában Bödör és Tibor Gašpar vagyonát is lefoglalták a Tisztítótű (Očistec) nevű rendőrségi akció keretén belül, de ez akkor még nem terjedt ki a borospincére. Dalibor Skladan, a Főügyészség szóvivője szerint most azért volt szükség a tulajdonrész lefoglalására, mivel a büntetőeljárás olyan bűncselekményt is érint, amelyekkel kapcsolatban a törvény a vagyonelkobozás kötelező kiszabását írja elő. Hozzátette, hogy emellett bankszámlákon lévő összegeket és értékpapírokat is lefoglaltak.

A Merusnak ugyan két tulajdonosa van (egyikük Bödör), a vállalat nem adhatja el a radošinai borospince lefoglalt részét, viszont az ennek ellenére tovább működhet.

A borospince arról vált híressé, hogy a gyanú szerint magas rangú rendőrök és ügyészek szerveztek ott titkos találkozókat. Több gyanúsított vallomása szerint Robert Kaliňák is gyakran járt oda, ő viszont állítása szerint nem emlékszik, hogy kikkel is találkozott a borospincében.

„A radošinai borospincében szervezett találkozók érzékeny téma az exminiszter számára. A Tisztítótűz több együttműködő gyanúsítottja részletesen körülírta a találkozásait Norbert Bödörrel és az akkori tisztviselőkkel, lojális rendőrökkel. Kaliňák a múltban nem tagadta, hogy járt volna a radošinai étteremben. Viszont azzal védekezett, hogy több ezer találkozón vett részt, a részletekre pedig nem emlékszik” – írta tavaly ősszel az Aktuality. Kaliňák később a SME-nek azt nyilatkozta, előfordulhatott, hogy az említett borospincében találkozott Bödörrel, de állítása szerint a vállalkozó gyakran nem volt ott. A borospincében egyebek mellett Dušan Kováčik egykori speciális ügyész és Ľudovít Makó, a Pénzügyi Igazgatóság (Finančná správa) bűnügyi részlegének korábbi vezetője is megfordult.



(Aktuality.sk)