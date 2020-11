Lefújták a karcsai úti tesztelést Dunaszerdahelyen, nem vállalta a személyzet

Eredetileg meghirdettek egy tesztelési helyszínt a vasárnapi napra a dunaszerdahelyi Karcsai úton kialakított közösségi központ épületébe, elsősorban a marginalizált roma közösség részére, ám megtudtuk, hogy az utolsó pillanatban mégis másképp alakult.

Helyszíni olvasói felvétel

Úgy értesültünk, hogy a személyzet nem vállalta, hogy elvégezze a több száz főből álló közösség tesztelését. Ezt megerősítette érdeklődésünkre Michal Deraj járási elöljáró is.

Hozzátette, a tesztelési helyszíneket és azok ellátását eszközökkel és személyzettel a hadsereg biztosítja, ám azokat az önkénteseket, akiket a Karcsai úti tesztelési ponthoz helyeztek volna ki, végül nem vállalták a roma közösség tömeges tesztelését.

Az elöljáró elárulta, hogy az utóbbi napokban Ravasz Józseffel, a Karcsai úti roma közösséggel foglalkoz Romológiai Kutatóközpont vezetőjével együtt próbáltak a járásból olyan roma egészségügyiseket toborozni, akik ezt vállalták volna, de ők már vagy foglaltak voltak vagy eleve egészségügyi intézményben teljesítettek szolgálatot. Ezt kérdésünkre megerősítette Ravasz József is.

Azt, hogy egyébként készültek a tesztelésre a Karcsai úton, igazolja az is, hogy a helyszín szombat este már elő volt készítve, sátrakat és egy konténert is odahelyeztek a szabadtéri mintavétel biztosítására. A roma közösség tagjai el is indultak vasárnap reggel a helyszínre, de visszafordították őket.

A járási elöljáró közölte, a kialakult helyzet nem jelenti azt, hogy a roma közösség tagjainak nincs lehetősége a tesztelésen részt venni, csupán azt, hogy egyénenként más helyszínt kell felkeresniük.

