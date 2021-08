Legalább 13 évig ment a szennyvíz Nyárasdról a Tőkési-ágba, Bacsóék bajban lehetnek

A rendőrség nyomozást folytat a nyárasdi (Dunaszerdahelyi járás) szennyvíz törvénytelen kezelése ügyében, az ügynek most lett konkrét gyanúsítottja. Bacsó László polgármester is reagált, hosszú pereskedésre számít, ha az ügy eljut vádemelésig.

A Tőkési-ág Nyárasdnál (Fotó: Cséfalvay Á. András - archívum)

„Hulladék illetéktelen kezelése ügyében egy személyt gyanúsít a rendőrség. A gyanú szerint ez a személy felelős azért, hogy Nyárasd község az önkormányzat tulajdonába tartozó, illetve általa fenntartott épületekbtől hosszú időn keresztül a vonatkozó jogszabályokat sértve kezelte a szennyvizet, és azt 5. szintű védettséget élvező övezetbe engedte ki” – reagált megkeresésünkre Andrea Dobiášová, az országos rendőrkapitányság szóvivője. Az ügyben 2019 óta tart nyomozás.

Portálunk úgy értesült, hogy a gyanúsított személy Bacsó László polgármester. Az időszak, amelyet a rendőrség vizsgál, 13 év, 2006-tól 2019-ig, míg a természetvédelmi terület, ahová a szennyvíz került, a Tőkési-ág. Ez lényegében azt az időszakot érinti, amióta Bacsó lett a polgármester.

Megkeresésünkre Bacsó megerősítette a nyomozás és a gyanúsítás tényét, ugyanakkor leszögezte, hogy nem hordtak ki semmiféle szennyvizet.

Bacsó László (Fotó: Paraméter-archív)

„Hétfőn kaptam a levelet a nyomozótiszttől, panaszt adtunk be ellene. Ez egy nagyon régi történet, tulajdonképpen egy 1972-es építményig nyúlik vissza” – reagált. Kifejtette, hogy az említett építmény az iskolánál található, és régen egyfajta ülepítőként, tisztítóként szolgált. „A középületekből, iskolától, hivataltól, kultúrháztól és a régi községi lakásoktól is ebbe ment a szennyvíz. Ez egy csőrendszer, mely onnan állítólag a Tőkési-ágba vezet. Régebben épült, mint ahogy én megszülettem, és most azt kifogásolják, hogy 2002-ben lejárt rá az engedély. Ez viszont örök életben így ment, nemcsak 2006-tól. Miután én lettem a polgármester, senki semmilyen papírt nem adott arról, hogy ezen változtatni kellene” – hangsúlyozta.

A rendőrség számszerűsítette is, hogy mennyi szennyvízről van szó. Eszerint a 13 év alatt 57 125 köbméter szennyvizet engedtek ki törvénytelen módon, a természetet károsítva. Dobiášová ehhez hozzátette, hogy a jogtalan magatartás mintegy 303 ezer eurós károkozást jelent.

A Büntető Törvénykönyv 302-es paragrafusa szerint jelentős vagy nagy mennyiségű hulladék illetéktelen kezeléséért egytől öt évig, illetve háromtól nyolc évig terjedő szabadságvesztés is kiróható. Amennyiben az ügy bíróság elé kerül, a bíróság pedig jogerősen elítéli a polgármestert, szándékos bűncselekmény elkövetéséből kifolyólag a mandátuma is megszűnik.

Bacsó viszont hosszú pereskedésre számít, ha az ügy eljut a vádemelésig, majd a bíróságra. A szándékosságot kizárja. A polgármester a jövő hétre részletesebb tájékoztatást ígért az ügyről.

(SzT)