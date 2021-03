Legalább egy hétig még a mostani kormány hadakozhat a koronavírussal, aztán jöhet a miniszteri cserebere

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Kormányválságos időket élünk. Egyesek besokalltak a miniszterelnök munkamódszereitől.

A két kisebbik kormánypártnál betelt a pohár. Az SaS, valamint a Za ľudí vezetőinek elege lett Igor Matovič kormányzási stílusából, és azt mondják, éppen most jött el a kormányátalakítás ide. Erre a miniszterelnök hozta a szokásos formáját és megpróbált hárítani, amihez kis videót is kreált. Úgy tesz, mintha "csak" a legutóbbi ügy, a politikai partnerei előtt titokban, a hét elején levezényelt orosz vakcinabeszerzés miatt morogna „Rišo és Veronika". De ez csupán a helyzet félremagyarázása, ami viszont Matovič egyik erőssége.

Elég volt a bűnbakkeresésből!

Természetesen itt többről van szó, mint az európai uniós gyógyszerfelügyelet engedélye nélkül Kassára "becsempészett" Szputnyik V oltóanyag kérdése. Richard Sulík és Veronika Remišová megelégelte, hogy a miniszterelnök és egészségügyi minisztere hosszú hónapok óta nincs a helyzet magaslatán, és állandóan rögtönöz a világjárvány hazai kezelése során. Ami odáig fajult, hogy a szlovákiai adatok a világ legrosszabbjai közé tartoznak.



És amikor a koronavírus kapcsán valami kedvezőtlen adatsor lát napvilágot, Matovič rögtön megtalálja a bűnbakot, leggyakrabban valamelyik koalíciós partnere személyében.

Ez a hozzáállás a legkisebbik kormánypártot, a Za ľudít már annyira megrágta, hogy a 12 parlamenti képviselőjéből már ketten faképnél is hagyták a pártot. A koalíciónak még így is kényelmes - 93 képviselő alkotta - alkotmányos többsége van, de ahhoz szükséges a most lázongó két tömörülés összes maradék parlamenti politikusa is.

Végy egy csipetnyi önkritikát

Ebben a helyzetben látogatott el Sulík és Remišová a köztársasági elnökhöz, hogy felvázolják neki, bár nem áll szándékukban megbuktatni a kormányt, de át kell alakítani a kabinetet. Mert bár a tavalyi választások után nemcsak a korrupcióval, hanem a járványhelyzettel is meg kellett küzdenie a kormánynak, de rengeteg hiba történt és most már - éppen egy évvel a kormányalakítás után - eljött a felelősségvállalás ideje. Zuzana Čaputová államfő meg türelmesen meghallgatta a két koalíciós párt küldöttségének panaszáradatát és aztán úgy nyilatkozott, bízik abban, hogy a partnerek meg tudnak egyezni minden szükséges változásról. Annál is inkább, hiszen maga is már régóta hangoztatja, szükség van a kormányzás stílusának megváltoztatására, valamint egy kis önvizsgálatra, és egy csipetnyi önkritikára. A tanácskozás után úgy búcsúzott el a két lázongó párt embereitől, hogy jelezte, nagyon szeretné, ha mind a négy koalíciós partner megállapodna a hogyan továbbról.

Ne gyerekeskedjünk!

A két ellenzékieskedő kormánypárt az elnöki palotából aztán mehetett is fel a parlament épületébe, mert Boris Kollár házelnöktől, a szintén koalíciós Sme rodina vezetőjétől volt egy érvényes meghívója a négypárti koalíció összes tagjának. Bár ezt az invitálást nem tűzi a kalapja mellé egyikőjük sem, mert a törvényhozás elnöke azzal dörrent rá a partnereire, hogy fejezzék be a gyerekes viselkedést, és üljenek le végre megbeszélni a közös dolgaikat.

Szerda este aztán Sulík gyorsan össze is foglalta, hozzávetőleg mi a helyzet. Szerinte Matovič személye alkalmatlan a kormányzásra, mert mindenkivel veszekszik és ez kiábrándítóan hat az ország polgáraira. Ezért komolyan meg kell fontolni azt is, hogy valaki felváltsa a kormányfőt a tisztségében. A parlamenti konzultáció után kiderült az is, hogy a kormányátalakítást nem ellenzi Boris Kollár pártja sem, de nem sietik el a dolgot. Majd csak egy hét múlva dönt a Sme rodina arról, hogyan áll hozzá ehhez az szputnyikos vakcinabeszerzés által gerjesztett kormányválsághoz.

Egy hét nagy idő, addig mindenki kifújhatja magát. Meg talán le is nyugodhat. Bár ismerve Igor Matovič temperamentumát, a kormányfő csak most kezdi csúcsra járatni a dilihoppot.

Sidó Árpád