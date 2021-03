Legendás zenészek Gretsch-gitárjait árverezik el Los Angelesben

Több száz Gretsch-hangszert, köztük Bono, George Harrison és Tom Petty gitárjait árverezik el a hétvégén Los Angelesben.

-illusztráció- (Fotó: YouTube - Screenshot)

A Julien's aukciósház szerint a híres Irish Falcon 6136 elnevezésű Gretsch elektromos gitár zöld színű prototípusa, melynek koptatólemezét a The Goal is Soul felirat díszíti, és a U2 frontembere, Bono játszott rajta, az előzetes becslés szerint akár 10 ezer dollárért is elkelhet.

Eladásra kínálnak egy Silvertone Danelectro gitárt is, amelyen George Harrison néhai Beatles-tag és barátja, zenésztársa, Tom Petty játszott. A hangszert 1987-ben ajándékba kapta Fred Gretsch, a céget 1883-ban New Yorkban alapító mannheimi Friedrich Gretsch unokája.

A Travelling Wilburys együttes Gretsch-gitárjainak prototípusa 40 ezer dollárt is hozhat.

A hangszerek mellett zenei emléktárgyakat is tartalmazó gyűjtemény eladásából származó teljes bevételt a Gretsch-alapítvány kapja, hogy a Georgia Southern Egyetem zenészhallgatóit támogassa.

(MTI)