A legfontosabb tudnivalók a rozsdamentes acélról

A rozsdamentes acél napjaink egyik legnépszerűbb strapabíró, ellenálló anyaga, amit számos módon hasznosítani lehet a mindennapokban. De nagyon nem mindegy, hogyan történik a tárolása és milyen technikákat használunk fel hozzá. Üvegkorlátok társasházhoz, függőleges, pálcás korlátok, fémmegmunkálás? Az RMÁruház széles választékában rozsdamentes korlát és ahhoz tartozó egyéb alkatrészek is kaphatóak.

Mi az a rozsdamentes acél és mire használható?

A rozsdamentes acél töretlen népszerűsége nem véletlen. Az évszázadok során kevés olyan vastárgy maradt fenn, mint ez a különleges anyag. Gondoljunk csak a Delhi vasoszlopára.

Rozsdaállósságát a legalább 10,5% krómot tartalmazó acélötvözet segítségével éri el. Ezt korábban a fémfeldolgozó vállalatok nem mindig tudták biztosítani, napjainkban azonban már nem jelent gondot előállítani az alacsony széntartalmat és magas króntartalmat, úgyhogy a mindennapi felhasználás is lehetővé vált. Így már az egyik legnagyobb mennyiségben gyártják az egész világon, hiszen annyira kelendő. Számos alkalmazási megoldása létezik. Például használják akkor, ha kemény és rugalmas, rozsdamentes acélra van szükség.

Késztermékekhez, elemekhez, csövekhez, üvegekhez egyaránt ideális. Ahogy neve is sugallja, ellenállóbb a rozsdával szemben, mint sok társa, de a foltosodással szemben is nagyobb védelmet nyújt. Ráadásul mindezt modern és letisztult köntösben teszi. Népszerű továbbá azért is, mert könnyen karbantartható.

Tárolási praktikák

Nagyon fontos tisztában lenni vele, hogy a rozsdamentes acélt óvni kell a szénacéllal való érintkezéstől. Hiszen, ha a két felület találkozik, többé nem lesz rozsdamentes a felületre kerülő szennyezőanyag által. Épp ezért különös hangsúlyt javasolt fektetni a tárolási praktikák tökélyre fejlesztésére.

Többféle módszer és technika is létezik. Az egyik például az, hogy a szénacél tartószerkezetre egy rozsdamentes acél borítólemezt szerelünk. Így megakadályozzuk annak lehetőségét, hogy a tárolóra helyezett anyag közvetlenül a szénacéltartóval érintkezzen - és elkerüljük a rozsdásodást.

További jó megoldás, hogy gumival bevont tartószerkezetet használunk, itt viszont fokozottan vigyázni kell vele, hogy a mozgatáskor az ne sérüljön meg. Ugyanez igaz a fánál is, mely esetben kockázatos lehet a tűzveszélyes helyeken való tárolás, hiszen gyúlékony anyagról van szó.

Mielőtt rozsdamentes anyag vásárlására adjunk a fejünket, győződjünk meg róla, hogy olyan helyről rendelünk, ahol a tárolás szakszerű körülmények között történik!

Rozsdamentes korlátalkatrészek

Az RMÁruház rozsdamentes acél- és üvegkorlátok tervezésével és gyártásával, valamint rozsdamentes acél termékek készítésével és megmunkálásával, ellenálló korlátalkatrészek eladásával egyaránt foglalkozik. A prémium minőség garantált, a kiszállítás gyors, az ár kedvezményes.

(PR-cikk)