Légicsapás érte a nyugat-ukrajnai Lviv városát (VIDEÓ)

A polgármester Telegram-üzenetében arra szólította fel az embereket, hogy maradjanak az óvóhelyeken, és ne osszanak meg képeket vagy felvételeket a támadásról.

A CNN amerikai hírtelevízió helyszíni tudósítója megerősítette a támadás hírét, és arról számolt be, hogy három erős robbanás rázta meg Lviv külvárosát.

It appears an “oil depot” was the target of this attack. There was some confusion about what was in the area. No word on the impact on human life pic.twitter.com/j3jIsyum0Z