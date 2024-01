Légiriadó miatt szakították meg a kijevi Pohodát, amit Fico Soros-fesztiválnak és a háború cáfolatának nevezett

Robert Fico szombaton napközben még azt állította, nincs is nagyobb cáfolata a háborúnak Kijevben, mint a Pohoda Loves Ukraine nevű fesztivál, amit a trencséni Pohoda és az ukránok közösen szerveztek. Erre délután a kijevi Pohodát légiriadó miatt kellett megszakítani, a fesztivál helyszínét evakuálták, az embereket a fellépőkkel együtt óvóhelyekre terelték.

Michael Kocáb és a Karpatské chrbáty (Fotó: Pohoda Festival)

A Smer képviselői egész héten arról papolnak, hogy Kijevben normális élet zajlik, nincs is háború. Először a pártvezér Fico hangoztatta ezt, mikor arról kérdezték, miért nem az ukrán fővárosban találkozik az ukrán miniszterelnökkel, mire ő praktikus okokat emlegetett, nehogy valaki azt gondolja, hogy a háborútól tart, hiszen Kijevben olyasmi nincs is. Kivéve mikor rakéták lépnek be az ukrán légtérbe, melyekkel gyakorta vesznek célba kijevi célpontokat is. Ilyenkor pedig - mint a szombati Pohoda Loves Ukraine fesztiválon is, az emberek általában óvóhelyekre vagy aluljárókba menekülnek.

Fico két balkeze, Richard Glück és Erik Kaliňák épp az említett fesztiválra hívták fel a figyelmet azzal, hogy az ingyenes és nem más fizeti, mint SOROS. A sületlenséget kibővítették azzal, hogy "az igazság progresszív birtokosai" kedden még azt hangoztatták, hogy Kijevben szörnyű háború dúl, szerdán pedig már egy kijevi klub tetőteraszára invitálnak szórakozni a Pohodára.

Fico ezt szombaton még megtoldotta azzal, hogy nincs is nagyobb cáfolata a kijevi háborúnak, mint a Soros pénzéből finanszírozott Pohoda.

A kijevi Pohoda főzervezője a trencsénihez hasonlóan Michal Kaščák, helyszíne pedi az Atlas nevű klub, fellépői között öt szlovák mellett a cseh Michael Kocáb szerepel. A légiriadó után bejelentették, hogy a fesztivált befejezik, miután viszont a légiriadó befejeződött, úgy döntöttek, mégis folytatják.

Vlad Jaremcsuk, az esemény társszervezője elmondta, hogy a helyszínül szolgáló klubot az orosz invázió kezdete óta tavaly szeptemberben nyitották meg először, azóta csak ukrán fellépők szerepeltek itt, a szombati az első nemzetközi esemény. A programot csak ballisztikus rakétával történő légi fenyegetés esetén szakítják meg, ilyen volt a szombati is. "Már megszoktuk, tudjuk mit kell tennünk, hogy biztonságban legyünk. Így élünk mi és nagyon köszönjük, hogy eljöttek. Segítségre van szükségünk, és azért nagyon hálásak vagyunk" - idézte a Denník N a klub egyik látogatóját, a 25 éves Arturt.

A Denník N videóriportja a helyszínről:

(Denník N)