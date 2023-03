A legismertebb magyar politikus még mindig Bugár Béla, de egyáltalán nem ő a legnépszerűbb, Forrót kevesen ismerik

A Fórum Intézet felmérése alapján továbbra is Bugár Béla a legismertebb politikus Dél-Szlovákiában, habár már visszavonult, de sokan nem voksolnának rá. Forró Krisztiánt (Szövetség) az ismertségi listán 10-en is megelőzik, és nem is sokan választanák. A legtöbb Dél-Szlovákiai voksot Berényi József gyűjtené be a felmérés szerint. A felmérés alapján a legnépszerűbb párt a Szövetség.