A legjobb jazzfesztivál Szlovákiában: Are you Free?

Szeptember 10–11-én kerül sor az Are you Free? zenei fesztivál 14. évfolymára. A fesztivál története során az improvizált zene egyik fontos helyszíne lett Közép-Európában. Az idei felhozatal a jazz különféle műfajait mutatja be.

Helyszín: NFG klub (Dunaszerdahely, Bartók Béla Korzó 788/1), a koncertek este 8 órakor kezdődnek.

Szeptember 10.

JWQ (Janoušek–Wróblewski Quartet) (CZ)

A JWQ egy akusztikus kvartett, mely a zenei improvizációkat ötvözi a két fúvós műhelyéből kikerült kompozíciókkal. A kvartettre eredetileg a New York-i jazz downtown hatott a legerősebben (Sex Mob, Medeski–Martin–Wood, Bobby Previte, Ray Anderson, Marty Ehlrich), de idővel ez a vonal eltűnt, és olyan zenekarrá váltak, mely annyi helyről lop, hogy az már szégyen. Eklektikus szerzeményeik sokféle jazz és más hagyományokból táplálkoznak, amiket a totális improvizáció köt össze.

Štěpán Janoušek – harsona

Michal Wróblewski – szaxofon

Miloš Klápště – bőgő

Jan Chalupa – ütősök

Nagy Emma Quintet (HU)

A Bartók Konzervatórium növendékeiből 2018-ban alakult Nagy Emma Quintet már az alapítás évében elkészített egy négy számból álló EP-t, 2019 elején pedig a nemzetközi zsűri szavazatai alapján megnyerték a Müpa Jazz Showcase szakmai díját. Első lemezük, a saját szerzeményeket tartalmazó Set to Face is ebben az évben jelent meg, most pedig megérkezett a második nagylemez, a 2020 nyarán rögzített LFO (Low Frequency Oscillator), amely izgalmasan, ízlésesen mozog a kortárs jazz nyitott kereteiben.

Slávo Krekovič (SK)

Zenei tevékenysége során elektroakusztikai improvizációval, generativitással és komplex rendszerekkel foglalkozik. Új hangszereket és új zenei megszólalásmódokat kutat – más művészeket is bevonva, de interaktív installációk segítségével is. Jelenlegi szóló projektje során az improvizáció lehetőségeit használja ki generatív folyamatok és moduláris szintetizátor segítségével.

Szeptember 11.

Szymon Klima Quintet (PL)

Szymon Klima a lengyel jazz szcéna egyik jeles klarinétosa, neve Európában is ismert. Sidemanként több nemzetközi projekt részese volt. Most saját zenekarával mutatkozik be: a népzene iránti lelkesedését már az Improvisation Quartetben is bemutatta, s most is ebben az irányban halad tovább. A szerzeményeket a lengyel népzene inspirálta. Klima azonban nem a hagyományos hangszereléssel játsza ezt a zenét, hanem teljesen új kontextusba helyezi azt, miközben kiemelten fontos számára az improvizáció és a spontaneitás. Az eredmény egy elragadtatott zene, melyben ott rejlik a népzene egyszerűsége, szépsége és melodikussága, amit totális ellenpontként experimentális avantgárd, rock vagy más műfajú részek követnek.

Tariqa feat. Fenyvesi Márton (HU)

A marokkói Said Tichiti volt az első, aki a gnawa zenét bemutatta és szélesebb körben ismertté tette Magyarországon. A gnawa, szülőhelyén, Marokkóban a rabszolgák és leszármazottaik kultúrájának a része, és szorosan kapcsolódik gyógyító szertartásaikhoz. Ezt az ősi szakrális transzzenei formát nevezte William Burroughs „a világ legrégebbi, 4000 éves rock’n’rolljának”. A Gnawa a fekete-afrikai és az arab kultúra keveredésének metszéspontján alakult ki, jellemzője a gyorsuló és fokozódó, erős érzelmi hatást kiváltó monoton, de mégis folyamatosan változó ritmika és a különleges basszus-lant, a guembri használata. Ennek az egyedülálló és gazdag ritmikának köszönhetően a gnawa több jelentős rock- és jazz-zenészre volt hatással világszerte (pl. a Rolling Stones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Santana, Ornette Coleman, Pharoah Sanders vagy Archie Shepp).

A zenekar – élve a zene szabadságával – saját módján formálja koncertről koncertre a zenei anyagot, és sikeresen teremti meg a hagyományosan gyógyító és ünnepi szertartásokon előadott gnawa zenére jellemző erős érzelmi hatást.

Fenyvesi Márton nevével éppúgy találkozhatunk az experimentális zenét játszó Váczi Dániel Quintrióban, vagy a Fekete-Kovács Kornél vezette nagyzenekarban, a Modern Art Orchestrában, mint a popzenei ihletettségű Pyjama Sessionsben, vagy az akusztikus jazzt játszó Szőke Nikoletta Trióban és a Balázs Elemér Sextetben. Varga Bendegúz és Horváth Balázs közreműködésével 2008-ban alapította meg első saját együttesét, a Fenyvesi Márton Triót, 2009-ben pedig Ávéd János szaxofonossal hozott létre egy kvartettet. E formációkkal számos fesztiválon és koncerthelyszínen lépett fel (Athéni Európai Jazzfesztivál, a Magyar Jazz Ünnepe, Művészetek Völgye, Művészetek Palotája Jazz Showcase). 2009-ben alapította meg nemzetközi kvartettjét Amsterdam–Budapest Underground néven. Juhász Márton Bostonban élő dobossal és Farkas Norberttel hívta életre második trióját, az MNM-et.

Said Tichiti – ének, guembri

Bede Péter – szaxofon, furulya

Kovács Ferenc – hegedű, trombita, ének

Halmos András – dob

Fenyvesi Márton – gitár

Szabó, Hanousek, Drnek (SK, CZ)

A Szabó, Hanousek, Drnek trió most először lép fel ebben az összeállításban. Szupertriónak is nevezhetjük, mivel elsőrangú jazz improvizátorokkal lesz dolgunk. Štefan Szabó gitárost a Szaturma, jelenleg KIN zenekarból ismerhetjük. Sokféle duóban játszik (például Michaela Turcerová szaxofonossal az uOuO-ban, vagy Jakub Švejnar dobossal). Radim Hanousek szaxofonos, basszklarinétos egy sor zenekar tagjaként működik, széles palettán: a jazztől kezdve az avantgárd jazzen át a kortárs komolyzenéig (Cotatcha Orchestra, Dust in the Groove, NOCZ stb.). A Berlinben élő harmonikás, Vojta Drnek Európa egyik legjobb zenésze a saját hangszerén. Napjainkban a Treetop (Richard Šanda – harsona, Michal Šelep – bőgő) nevű trióval aratja a babérokat, mely nemrég a nagy presztízsű Animal Music kiadónál jelentette meg első albumát.

dunszt.sk