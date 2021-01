A legjobb - TIPP... TÉL-IDŐRE!

Győry Attila vagyok, a Családi Könyvklub vezetője. Bevallom, amikor újra bejelentették a KORLÁTOZÁSOK IDEJÉT - én is kómába kerültem. Nem ragozom - biztosra veszem, Ön is, drága Olvasó. Ön is alapszinten kiakadt ettől a helyzettől, ami ugye - nem és nem akar elmúlni, mint egy rossz álom. Persze - gyorsan rájöttünk, hogy nem engedhetjük meg magunknak ezt a kóma-luxust, mert ezzel nem megyünk semmire! Ötletelni kezdtünk, hogyan és miképpen csináljuk, hogyan mutassunk fényt ebben az alagútban mindazoknak, akik szeretnék elolvasni kedvenc könyvüket!