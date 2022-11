A Lego után egy másik játékgyártó is elhatárolódott a Dráčiktól!

A Lego után egy újabb játékgyártó határolódott el azoktól a tartalmaktól és szélsőséges véleményektől, amelyek a közismert szlovák játékbolt weboldalán jelentek meg az elmúlt időszakban. A közösségi médiában emellett terjed egy kezdeményezés, melyben a játékbolt bojkottjára szólítanak fel, ráadásul a rendőrség is nyomozást indíthat.

A Dráčik boltja a dunaszerdahelyi Max-ban (Forrás: zoc-max.sk)

Mint arról korábban beszámoltunk, a Dráčik weboldalán lényegében az ukrajnai háború kitörése óta különféle konspirációs elméletek, homofób véleménynyilvánítások, illetve álhírek jelentek meg, a témák a koronavírusjárvány, az orosz-ukrán háború, az USA-val kötött védelmi megállapodás, újabban pedig az LMBTQ+ közösség voltak. A Nový Čas szerint minden jel arra utal, hogy a szösszeneteket Dušan Víglaský írja, aki 1991 óta a Dráčik tulajdonosa. Nyilvánvalóan nem sokan kíváncsiak effajta tartalmakra, miközben játékot vásárolnának a saját gyereküknek vagy ajándékba.

A Lego volt az első a boltokkal együttműködő vállalatok közül, amely úgy határozott, kivizsgálja az esetet, illetve leállította promóciós reklámjait a cégnél. „A LEGO Groupban úgy gondoljuk, hogy mindenki csodálatos, és mindenkinek a társadalom részeként kellene éreznie magát. Csalódásunkat fejezzük ki a Dráčik weboldalán történő kommunikációval kapcsolatban" - írták korábban.

Most ehhez csatlakozott egy másik gyártó, az Albi is. "Víglaský úr nézeteivel nem értünk egyet, elhatárolódunk tőle. Cégünk értékei közé tartoznak mások mellett a tolerancia és a jogegyenlőség is" - jegyezte meg a Markízának Ivana Šulganová a cég marketing specialistája. Hozzátette, az örömöt mindenki megérdemli, tekintet nélkül a nemére, korára, szexuális orientációjára vagy a politikai hovatartozására. Arról nem beszélt, hogy a cég más lépéseket is tervez-e a játékbolttal kapcsolatban, szavai szerint ez ugyanis már az Albi belső ügye.

Egy további kisebb beszállító, az ADC Blackfire semmilyen módon nem kívánta kommentálni a cselekményt. "Teljes mértékben respektáljuk a vélemény szabadságát, legyen szó az alkalmazottainkról vagy üzleti partnereinkről" - húzta alá Kateřina Hejlová, a cég marketinges munkatársa.

Hasonlóképp nem nyilvánult meg az ügyben egy másik kis gyártó, a Merkury Toys képviselője. David Hornych szerint egy üzleti partnerükön kereszült kerülnek a játékok a Dráčik polcaira, ennélfogva semmilyen befolyásuk nincs rá.

A Markíza megszólította a nagyobb áruházakat is, amelyekben üzletet működtet a Dráčik. Az Eurovea PR menedzsere, Oľga Hammer erre reagálva azt közölte, hogy mivel az üzenetek online jelentek meg, így a kereskedő felelőssége, mit hogyan kommunikál. Ha viszont a náluk működő boltban történne mindez, akkor már beavatkozhatnának.

A közösségi oldalakon megjelent olyan információ is, miszerint a rendőrség is foglalkozik az üggyel. Karolína Barinková szóvivő azonban ezt ilyen egyértelműen nem erősítette meg. Szavai szerint minden jogellenes cselekményt kivizsgálnak, de mindegyiket individuálisan kezelik.

(Tvnoviny.sk)