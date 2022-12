Légörvénybe keveredett a repülőgép, több utast is kórházba kellett szállítani

A légitársaság illetékese a sajtónak elmondta, hogy ilyen komoly balesetet okozó turbulenciára nem volt példa a közelmúltban. A járat teljesen tele volt, 278 utas és tízfős legénység tartózkodott a fedélzeten. Három légiutas-kísérő is kórházba került.

BULLETIN: 36 passengers were injured, 11 seriously, when a Hawaiian Airlines flight hit turbulence. Flight 35 from Phoenix to Honolulu landed safely. The airport declared a mass casualty incident. Follow @Mighty990KWAM for breaking news. pic.twitter.com/ahYc86XQaK

A sérültek közül a legtöbben vágásokat és zúzódásokat szenvedtek, voltak, akiknek felkavarodott a gyomra a repülőgép rázkódása miatt, és hánytak. A kiérkező mentők 36 embert láttak el.

Kaylee Reyes, az egyik utas a Hawaii News Now riporterének elmondta, hogy édesanyja éppen le akart ülni, mikor a légörvény elkapta a gépet, de már nem volt ideje bekötnie magát, felrepült és nekicsapódott a gép plafonjának.

#BREAKING: Multiple people injured after Severe turbulence on Hawaiian Airlines



#Honolulu l #Hawaii



At least 36 people are injured, including 11 seriously after a Hawaiian Airlines flight from Phoenix to Honolulu hits severe turbulence about 30 minutes before landing pic.twitter.com/ena19dE4I4