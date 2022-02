A legtöbb gyártó kivezeti a piacról a PET-palackos sört - ezek tűnnek el a boltok polcairól

Eltűnnek a boltok polcairól a múltban népszerűnek mondható PET-palackos sörök, több gyártó ugyanis inkább a dobozos és üveges csomagolást preferálja.

Illusztráció

A gyártók nemcsak a vásárlók preferenciáját figyelembe véve döntöttek így, hanem az új visszaváltói rendszer miatt is. PET-palackok mellett a dobozos csomagolást is újra lehet hasznosítani, bizonyos üveges palackok viszont továbbra is egyszer használatosak. A Stupavar sörfőzde éveken keresztül literes PET-palackokban árulta a sört, egy részét pedig vissza nem válható üvegben. Januártól már csak az üveges gyártást folytatja.

A vásárlók számára ez jelentős drágulást jelent: az egyliteres PET-palackos sör árán (2,7 euró) már csak egy félliteres üveges sört vehetünk (2,5 euró), ami száz százalékos áremelkedést jelent. A Stupavar ugyan nem indokolta döntését, de logikusan kikövetkeztethető: ha a sörfőzde az egyszer használatos üvegeket visszaváltható üvegekre cserélné, akkor be kellene fektetnie egy speciális berendezésbe, amely a használt üvegeket fertőtleníti és megszabadítja a régi címkéktől. Egy kisebb sörfőzde számára ez viszonylag nagy befektetés, ami hosszú idő után téríti meg az árát.

Az év elején indult újrahasznosító rendszer arra kényszeríti a gyártókat, hogy a borításra környezeti szempontból fenntarthatóbb, könnyebben osztályozhatóbb és újrahasznosítható anyagokat használjanak. A könnyen újrahasznosítható csomagolások, tehát a világos, kék vagy zöld színű PET-palackok, valamint az alumínium dobozok az újrahasznosítói rendszerben alacsonyabb díjakkal rendelkeznek, mint az újra nem hasznosítható anyagot tartalmazók. Emellett minél sötétebb a műanyag színe, annál kisebb a viszkozitása, ami gátolja az újbóli felhasználhatóságát.

Itt jönnek szóba a sörös PET-palackok is. A Stupavar barna színű csomagolást használt, amelynek a belsejét membrán bevonat borította, enélkül ugyanis a sör gyorsan megromlott volna. A barna PET-palackot nem lehet felhasználni újabb palackok előállítására, csupán gyorskötözők vagy szőnyegek gyártásánál lehetne hasznukat venni.

A PET-palackos csomagolással a nagyobb gyártók is felhagynak. Így például a plzeni Prazdroj is, amely olyan márkák gyártásáért felelős, mint a Kozel, a Gambrinus, a Šariš vagy a Radegast. Döntésüket szintén azzal indokolják, hogy a sörös PET-palackot nem lehet újrahasznosítani. A gyártó két éve már leállította a Gambrinus és a Šariš PET-palackos előállítását, tavaly év végén pedig a Smedný mníchét és a Kozelét is.

Fokozatosan megszabadul a műanyagtól az ógyallai Heineken is, amelyhez olyan márkák tartoznak, mint a Kelt, a Zlatý Bažant, a Krušovice vagy a Corgoň. Azt egyelőre nem tudják megmondani, hogy mikorra tervezik végleg leállítani a PET-palackos sörgyártást.



(SME)