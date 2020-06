„Legyen ez egy olyan hely, ahova az emberek meg tudnak érkezni” – szobrot avattak Ekecsen Trianon századik évfordulója alkalmából

Trianon századik évfordulója alkalmából szoboravatással egybekötött megemlékezést tartottak csütörtökön Ekecs-Apácaszakállason, a kultúrház előtti téren.

Fotók: Cséfalvay Á. András (További fotókért kattints a képre!)

A szoboravatás helyi összefogás eredménye: az emlékmű Németh Frigyes helyi magánvállalkozó és családja hosszas előkészületeivel, energiájával és anyagi ráfordításával, helyi vállalkozók összefogása által, valamint közadakozásból készült.

A turulszobor Cseh Gábor nemesócsai szobrászművész alkotása. A szobor belsejébe egy időkapszulát helyeztek el, amelybe belekerült a felavatás dátuma, valamint az 56 magánvállalkozó és 13 magánszemély neve, akik adományaikkal hozzájárultak az emlékhely létrejöttéhez.

Polák László polgármester hangsúlyozta, olyan korban élünk, amikor ki kell mondanunk, hogy mit szeretnénk, ezt pedig most szabadon megtehetjük. „Ezt szimbolizálja ez a szobor is. Legyen ez egy olyan hely, ahova az emberek meg tudnak érkezni. Kollégáimmal mi is azon igyekezünk, hogy ez a falu olyan legyen, hogy meg lehessen ide érkezni. A szobor mellett még rengeteg értékünk van a községben, amit meg kell őriznünk” – mondta, majd köszönetet mondott mindenkinek, akik támogatták a szobor létrejöttét.

Somogyi Alfréd esperes összefogásra buzdította a magyarokat: „Jézus azt tanítja az övéinek, hogy legyetek okosak, mint a kígyók és szelídek, mint a galambok. Kezdjük éltetni és használni azt az erőt, ami a magyar összetartásból fakad, mert velünk van Kárpátalja, Erdély és a Partium, velünk van Vajdaság, velünk van a csonka Magyarország, velünk van a világ magyarsága és velünk van az Isten. Mert ha nem volna velünk, már mi sem lennénk itt.”

A megemlékezésen jelen volt Nagyszombat megye alelnöke, Berényi József, aki mellesleg a község szülöttje.

„Szerintem nem gyászolni kell Trianon kapcsán, hanem felemlegetni, hogy ez egy igazságtalan döntés volt, és elmondani azt, hogy a lehetőségeinkhez mérten hogyan akarunk építkezni, mit akarunk a továbbiakban elvégezni ahhoz, hogy megmaradjunk, hogy a következő száz év után is Ekecsen és Apácaszakállason az emberek büszkén tudjanak emlékezni arra, ami történt, és büszkén tudják mondani, hogy magyarok vagyunk” – húzta alá Berényi, majd kijelentette, ennek útja a területi önkormányzatiság.

„Az is tény, hogy érteni kell, ki a partner. Érteni kell, hogy a szlovákok hogy gondolkoznak, mit akarnak, és valahogy velük kell megértetni azt, hogy nekünk mi miért fontos. Ezért a párbeszéd rendkívül fontos ezen a területen is” – zárta.

A megemlékezésen Bertók István, a Black&White együttes énekese és Kovács Koppány, a Rómeó vérzik zenekar frontembere zenéltek.



(fl, CsA)