Legyen tánc: Díjakkal tértek haza Veszprémből a szerdahelyi fiatalok!

A Connector Dance Fest idén nyolcadik alkalommal került megrendezésre március 9-én é 10-én a Veszprémi Arénában. A táncstílusok közt szerepelt modern/kortárs tánc, művészi, látványtánc, balett, standard és latin táncok, musical, akrobatikus rocky, disco, fitnesz, hiphop, hastánc, breaktánc és volt nyílt kategória is. Három tudásszinten (amatőr/hobbi/profi), és négy korosztályban (mini: 3-6 év, gyerek: 7-11 év, junior: 12-15 év, felnőtt: 16 év felett) lehetett benevezni. Az elmúlt években Magyarországon kívülről 10 országból vettek részt a fesztiválon, köztük van Szlovákia, Horvátország, Románia, Szlovénia, Lengyelország, Ausztria, Szerbia, Csehország, Ukrajna, de India is.

A Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola és a Dunaág csoportjai junior kategóriában versenyeztek, előbbi fiataljait Horváth Tímea, utóbbiakat pedig Volner Nagy Melinda, Bóbis László és Nagy Iván.

Volner Nagy Melindától megtudtuk, hogy először jártak a versenyen, ehhez képest két első és egy második helyezést is elértek a különböző stílusokban. A show/látványtánc kategóriában például a Horváth Dóra, Kovács Alma Virág és Orbán Zsuzsanna hármas Ladies at Night megnevezésű koreográfiájával lett első, míg a dunaágasok a néptáncos juniorok közt kerültek az élre Táncok a Dunától az Ipolyig című koreográfiájukkal. Szintén a középső, ún. hobbi tudásszintű versenyzők közt, Kitri c. balettkoreográfiájával lett harmadik Žáčková Júlia a művészeti alapsulitól, míg az amatőrök közt a nyílt kategóriában csoportos tánccal, Happy Puppies Hops c. koreográfiájukkal szereztek ezüst minősítést a Dunaág fiataljai.

Dobai Karina Breaking free c. koreójával hatodik, míg Horváth Dóra a Nightmare cíművel tizedik lett a hobbi szintű modern/kortárs kategóriában.

„Jó érzés, mind gyerekeknek, mind a szülőknek, mind nekem! Nagyon kellett már egy ilyen elismerés. Imádtam, hogy abszolút profin volt megszervezve az egész fesztivál, nagyon odafigyeltek a gyerekekre. Mindenkire” – foglalta össze a verseny utáni gondolatait érdeklődésünkre Volner Nagy Melinda.

(SzT)