"Lehel többször megkérdezte tőlem, hol van Karika elásva, hogy ő majd kiássa, és elviszi máshova"

A várakozásokkal szemben viszont a pozsonyi börtön tárgyalótermében ezúttal szokatlanul nyugodt hangulat uralkodott. Nyugodt és komoly, ami elvégre normálisnak számít az öt gyilkosságról, egy gigalopásról és maffiatagságról szóló büntetőeljárás esetében.

A tárgyalás azzal kezdődött, mint április óta az összes: Horváth elmondta, nincs olyan állapotban, hogy részt vegyen a tárgyaláson, a börtönorvos reggel nagyon magas vérnyomást mért nála, illetve gerincfájdalmai miatt csak a fekvő pozíció az elviselhető számára.

"Úgy veszem ezt az egészet, mintha kényszerítenének arra, hogy itt legyek, és nemcsak a mai, hanem az előző tárgyalásokon is. Kórházi kezelésre szorulok, amit már többször indítványoztam én is és az ügyvédem is"