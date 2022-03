"Leírhatatlan szenvedést okoz az áldozatoknak" – mi is valójában a foszforbomba, amelynek használatával vádolják az oroszokat

Volodomir Zelenszkij a NATO csúcstalálkozóján foszforbomba bevetésével vádolta az orosz haderőt. A fehérfoszfor hadászati használatát a genfi egyezmény erősen korlátozza, az ukrán elnök egyelőre nem mutatott bizonyítékot hivatalosan az állításai alátámasztására.

Fotó: TASR/AP - illusztráció

Zelenszkij legutóbb hétfőn éjjel vádolta azzal az országa ellen február 24. óta háborút folytató Oroszországot, hogy foszforbombát vetett be. Ukrán tisztségviselők már korábban is illették ezzel a váddal a támadókat, egyebek között Harkivnál.

Először Olekszij Bilocsickij, a popasznai rendőrség vezetője állította, hogy foszforbombát robbantottak az oroszok, majd ugyanezt mondta Ljudmila Deniszova ukrajnai emberi jogi ombudsman. Az ombudsman egy fényképet is megosztott a Reuters hírügynökséggel a bomba hatásával kapcsolatban, de hozzátette , hogy egyelőre nincs bizonyítékuk. Viszont ha beigazolódik a gyanú, akkor az háborús bűncselekménynek számít - tette hozzá.

Popaszna, amelynek területén a rendőrfőnök szerint becsapódtak ezek a bombák, mintegy száz kilométerre van Luhanszktól nyugatra. Bilocsickij emlékeztetett arra, hogy foszforbombák leírhatatlan szenvedést okoznak a tőle megsebesülőknek, és hatalmas tüzet idéznek elő.

Múlt héten csütörtökön Szerhij Hajdaj, a Luhanszk megyei közigazgatási hivatal vezetője állította, hogy az orosz légierő foszforbombákkal támadta Rubizsné települést. A foszforbombákkal kapcsolatos eddigi értesüléseket független forrásból nem lehetett megerősíteni.

Már az első világháború idején is használtak foszforgránátokat és -bombákat. A fehérfoszfort kétféleképpen használták fel: gyújtólőszer tölteteként vagy füstfüggöny létrehozásának eszközeként. Hasonlóképp használták fel a második világháború idején is. A fehérfoszfor lángja extrém nehezen eloltható, pusztító tűzzel ég, amíg csak oxigénhez jut. A füstje is erősen mérgező.

Robbanáskor hatalmas mennyiségű hőt és fényt bocsát ki, és egyúttal sűrű fehér füstöt is. Mivel ez a füst forró, infravörös sugárzás nem tud áthatolni rajta.

A fehérfoszfor okozta tüzet nagyon nehéz megállítani, még a legkisebb csipetnyi foszfor is azonnal meggyullad, és újra égni kezd. A foszforbomba okozta sérülés szörnyű gyötrelmeket képes okozni, mélyen képes leégetni az emberi szövetet, a füstje pedig erősen mérgező, szervi elégtelenséget okoz.



(MTI/Telex/Aktuality.sk)