Lekerült a bilincs: Maffiagyilkosságok ide vagy oda, Dora Ferencet szabadon engedték a vizsgálati fogságból

Váratlan módon kiengedték a vizsgálati fogságból Dora Ferenc alsóhatári (Galántai járás) polgármestert - közölte szombati híradójában a JOJ televízió.

Dora Ferenc a Specializált Büntetőbíróságon az alsóhatári maffiaper egyik tárgyalásán (Fotó: Paraméter)

A jelenleg 58 éves Dora Ferenc 28 évig vezette az alsóhatári önkormányzatot - előbb függetlenként, majd az MKP, később pedig a Most-Híd támogatásával. 2019. február 21-én - csupán néhány hónappal sokadik újraválasztása után - vette őt őrizetbe a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA), azóta volt előzetes letartóztatásban fiával, ifj. Dora Ferenccel, valamint a szintén alsóhatári származású Alföldi Lászlóval együtt.

A három férfit végül tavaly december 13-án ítélte el - egyelőre nem jogerősen - a bazini Specializált Büntetőbíróság maffiaügyek és gyilkosságok miatt.

Az alsóhatári maffiaper során Dora Ferencet minden ellene felhozott vádpontban bünösnek találta a bíróság. Az expolitikust két gyilkosság (Czakó Imre, Vojtech Rampák), egy megrendelt, de végre nem hajtott emberölés, valamint egy gazdasági csalás, és a Sátor Lajos-féle dunaszerdahelyi maffia támogatása miatt 25 év szabadságvesztésre ítélték, amit a legszigorúbban őrzött fegyházban kell letöltenie. Emellett a polgármester vagyonát is elkobozzák, amely a szlovák állam birtokába kerül.

Nyomkövetőt kapott, amíg nincs jogerős döntés

Mivel Dora fellebbezett az ítélet ellen, az egyelőre nem jogerős. Fellebbezését a Legfelsőbb Bíróság hivatott elbírálni, de a végső döntésig még hosszú hónapok telhetnek el. Az ítéletig Dora előzetes letartóztatásban maradhatott volna, ám a múlt hét folyamán a Legfelsőbb Bíróság szabadlábra helyezte őt.

"A Legfelsőbb Bíróság pártfogó felügyeletre váltotta D. Ferenc vizsgálati fogságát, és több korlátozásra, például nyomkövető viselésére is kötelezte őt"

- áll a Legfelsőbb Bíróság közleményében. A szerv nem közölte, hogy Dora elhagyhatja-e alsóhatári lakhelyét, vagy hogy egyáltalán Alsóhatárra tért-e haza.

A JOJ információi szerint Dora Ferenc egészségügyi állapotának is köze lehet ahhoz, hogy szabadon engedték, mivel ilyen súlyos ügyekben nem szokványos, hogy a vádlottakat kiengedjék az előzetes letartóztatásból. Azt, hogy a polgármester valóban gyengélkedik-e, nem sikerült hivatalosan is megerősíteni. Annyi viszont biztos, hogy a Legfelsőbb Bíróság úgy vélte: a szökés, a bűnismétlés, vagy a tanúk befolyásolásának veszélye Dora esetében már nem áll fenn, vagy pedig elkerülhető házi őrizetben is.

Dora a házi őrizetben akár újra gyakorolhatja polgármesteri hivatását is, mivel a kis faluban nem tartottak időközi választásokat, miután ő előzetesbe került - a községet azóta megbízott polgármester vezeti. Polgármesteri tisztségét a törvény szerint csak akkor veszti el, ha jogerősen elítélik szándékosan elkövetett bűncslekmény miatt.

(db)