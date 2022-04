Lemenőben a nap Ficóék felett – az ismert alvilági figura is ellenük vallott

Új tanú kezdett el beszélni Andrej Kiska korábbi köztársasági elnök diszkreditálásának ügyében, méghozzá Marian Kočner és Norbert Bödör cimborája, Tomáš Rajecký személyében.

Fotó: TASR/rendőrség

A Súmrak (Alkony) rendőrségi ügyben megjelent információk szerint Robert Fico egykori miniszterelnök, a Smer-SD vezetője, valamint Robert Kaliňák volt belügyminiszter a rendőrmaffia legfelsőbb szintjén állhattak. A meggyanúsításuk az ismert rendőrségi ügy, a Tisztítótűzzel (Očistec) van összefüggésben. Ennek az ügynek a keretében foglalkoztak annak gyanújával, hogy a rendőrségen belül egy bűnszervezet alakulhatott ki, melynek fejei a nyitrai oligarcha, Norbert Bödör, illetve az országos rendőrfőkapitány, Tibor Gašpar voltak.

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség szerdán reggel őrizetbe vette Robert Kaliňákot. A Fico-kormány egykori belügyminiszterét Robert Fico korábbi háromszoros miniszterelnökkel, a Smer-SD elnökével együtt bűnszervezet alapításának és támogatásának bűntettével gyanúsítják. Ficót egyelőre nem vették őrizetbe, ahhoz az Alkotmány szerint a parlament beleegyezése szükséges, mivel Kaliňákkal ellentétben parlamenti képviselő. Emellett mindkettőjüket adótitok veszélyeztetésével is gyanúsítják.

A Marian Kočnerhez és Norbert Bödörhöz közeli alvilági figura, Tomáš Rajecký is beszélt a Smer-SD elnökének vezényletével működött állítólagos bűnszervezetről – írja az Aktuality.sk.

Rajecký több mint fél éve vizsgálati fogságban van. Bár eredetileg egy másik verzióval állt elő, végül megtörte a csendet, és elmesélte a rendőrségnek, állítólag hogyan használták fel őt az akkori köztársasági elnök, Andrej Kiska lejáratására.

Rajeckýt adótitok veszélyeztetésével gyanúsítják Kiska cégével, a KTAG-gal összefüggésben. Elmondta a nyomozóknak, hogy ki és miért utasította arra, hogy küldjék el az exelnök cégének adózási adatait a médiának és más intézményeknek.

2017 őszén a média, valamint több hivatal is kapott egy furcsa e-mailt egy bizonyos yegor223@yandex.ua címről. A levél Kiska adóügyeinek részleteit tartalmazta, adózással kapcsolatok dokumentumok másolatát. Rajecký most azt mondja, a dokumentumokat Norbert Bödörtől kapta meg egy borítékban, a nyitrai oligarcha pedig megígérte neki, hogy a rendőrség nem fog szaglászni az ügy körül, és minden el van intézve a legfelsőbb szinteken.

Rajecký azt mondta, eddig azért nem beszélt erről, mert egy nagyon befolyásos emberről van szó, és féltette az életét és a hozzátartozói biztonságát. Részletesen leírta az egész folyamatot, és arról is beszélt, hogy az első próbálkozás nem sikerült nekik, Kaliňák pedig ideges volt.

Időközben jelentkezett a rendőrségen a számítógépes szakértő is, aki segített Rajeckýnek az e-mailek szétküldésében. A lap úgy tudja, ő is és Rajecký is vádalkut akar kötni az ügyésszel.



(aktuality.sk)