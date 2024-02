Lemond Kisudvarnok polgármestere – körvonalazódik, hogy ki lehet az utódja

Lemond a polgármesteri tisztségről Pálffy László, Kisudvarnok (Dunaszerdahelyi járás) polgármestere. A jelenlegi alpolgármester nem vállalja a tisztséget, de már körvonalazódik, hogy kit bízhatnak meg a polgármesteri teendők ellátásával az időközi választásokig.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András (archívum)

Elsőként a Napunk írta meg szerdán, hogy Pálffy László lemond polgármesteri mandátumáról. Pálffy Marczell Zoltán polgármester halála után, 2021 őszén megbízott polgármesterként került a falu élére. Az akkori alpolgármester nem vállalta a feladatot, így Pálffy Lászlót kérték fel erre a tisztségre, aki akkor is már több mint 30 éve képviselőként az önkormányzat tagja volt. 2022 őszén aztán a Szövetség polgármester-jelöltjeként indult a helyhatósági választásokon, és a leadott 724 szavazatból ő kapta a legtöbb voksot, 331-et (45%), három másik jelöltet megelőzve. Mintegy 27 hónappal a megbízása, illetve kb. 15 hónappal a megválasztása után viszont úgy döntött, távozik.

"Személyes, egészségügyi okok miatt távozom. Nem vagyok már fiatal. Amikor megválasztottak, úgy éreztem rendben lesz, de azt lehet mondani, hogy belefáradtam. Most már inkább szeretném az egészségemet megóvni, mert nagyon nehéz egy falut irányítani" - fogalmazott megkeresésünkkor Pálffy László, aki bő két évvel ezelőtt 63 évesen vette át a falu vezetését.

Kifejtette, jelenleg folyamatban van ennek hivatalossá tétele, a testületnek tudomásul kell vennie a lemondását, illetve meg kell bízniuk valakit, aki átveszi a tisztséget addig, míg időközi választásokat nem írnak ki. A 2021 őszén történtek után azért nem írtak ki, mivel egy évvel később már rendes választások következtek. Most is az alpolgármestert illetné elsőként, hogy megbízottként folytassa a távozó faluvezető munkáját, Marczell Gábor viszont elmondta, magánjellegű családi okokból nem tudja vállalni, az alpolgármesteri feladatokat viszont a jövőben is ellátja.

Marczell Gábor egyébként a néhai polgármester öccse, a 2022-es önkormányzati választásokon első alkalommal indult képviselő-jelöltként, és Marczell Zoltán fia, ifjabb Marczell Zoltán mögött a második legtöbb szavazatot kapta. Ő szintén először mérettette meg magát a választásokon.

Miután az alpolgármester nem vállalja a tisztséget, így az egyik képviselőt kell megbízni. Információink szerint két konkrét név is felmerült, az egyikük, tulajdonképpen az esélyesebb Kaščák Dávid, aki független polgármester-jelöltként is megmérettette magát legutóbb, és 226 szavazattal a második helyen végzett Pálffy mögött.

Ő megerősítette, hogy valóban kérdezték erről.

"Elmondtam, hogy a választások óta nem változtak a terveim és a céljaim. Ha jön ilyen hivatalos javaslat, felkérés, akkor el fogom vállalni" - jegyezte meg.

Kaščák Dávid jogász végzettségű, a polgármester-választás idején 31 éves volt.

(SzT)