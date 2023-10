Lemond a Szövetség elnöksége, tisztújítás jön, de a pártvezetés nagy része mást hibáztat a kudarcért, ami szerintük egyébként siker

Hétfőn este értékelte a Szövetség Elnöksége a szombati előrehozott parlamenti választáson elért eredményt. A párt nem jutott be a parlamentbe, a 4,38 százalékos eredmény csak az állami támogatás megszerzéséhez elég. A párt vezetői a médiát, a közvélemény-kutató intézeteket és a magas részvételt hibáztatják a kudarcért, ami szerintük egyébként siker. Berényi József a Kékek-Híd és a Magyar Fórum eredményét „elemzi”, Gyimesi György pedig már a következő lépését tervezi.

Értékelte az előrehozott parlamenti választáson elért eredményét a Szövetség, de nem talált magában hibát, sőt „történelmi eredményt” ért el. „A Szövetség párt a hétvége folyamán a több mint 130 ezer választónak köszönhetően történelmi eredményt ért el, ám a sikerhez ez sajnos kevés volt” – írja a párt a nyilatkozatában.

Meg is magyarázzák, hogy miért nem sikerült bejutniuk a parlamentbe.

„Ez annak tudható be, hogy a magyarlakta járásokban alacsonyabb volt a részvételi arány, mint az országos átlag. A média és a közvélemény-kutató intézetek is félretájékoztatták a választópolgárokat az előrejelzésekben” – találta meg a kudarc okát a Szövetség.

Ennek ellenére a párt vezetése várhatóan lemond, hogy mikor, arról egyelőre nem írnak. Viszont ez következik abból, hogy még idén tisztújítást akarnak tartani. „Még ez év végéig tisztújító kongresszust tartunk. Megújult erővel továbbra is a Dél- és Kelet-Szlovákia lakosait fogjuk szolgálni” – írják a nyilatkozatban. A Paraméter információi szerint azonban Forró indulni akar a feltehetően decemberre tervezett tisztújító kongresszuson, mert "erre kötelezi őt" a választáson kapott 56 438 karika.

Berényi megmondaná a sajtónak, mivel foglalkozzon, és az ellenfeleket elemzi

Az elnökség nyilatkozatával összhangban Berényi József az MKP Platform elnöke is a médiát hibáztatja, de egyben sikerről is beszél. „A Szövetség szavazatainak száma 130 183, ebből Forró Krisztiánt, a listavezetőt 56 438-an karikázták” – írja Berényi. A platform elnöke annak örül a Facebook-bejegyzésében, hogy legyőzték a Kékek-Híd listát és a Magyar Fórum vezette formációt.

Szerinte „a neoliberális szlov-magy média csak a Szövetség nem bejutásával foglalkozik”, viszont elhallgatja a Kékek-Híd és a Magyar Fórum kudarcát.

Néhányan ennél elégedetlenebbek

A Paraméter információi szerint azonban a Szövetségben sem mindenki „elégedett” azzal, hogy ezúttal sem sikerült bejutniuk a parlamentbe. Ezt jelezte már Mózes Szabolcs alelnök (Összefogás Platform) a párt eredményváróján vasárnap hajnalban. Szerinte meg kell nézni azt is, hogy hogyan lehet folytatni a Szövetség politikáját. „Át kell gondolni, hogy milyen módon lehet ezt újraindítani” – válaszolta arra a kérdésre, hogy lehetséges-e még az etnikai alapú politizálás Szlovákiában. A Paraméter kérdésére már akkor megerősítette, hogy a pártvezetésnek a kudarc miatt le kellene mondania. Hasonló értelemben nyilatkozott azonban az MKP Platform néhány politikusa is.

Gyimesi valamit tervez?

Kérdés, hogy Gyimesi György, aki párton kívüliként szerepelt a lista utolsó helyén, belép-e a Szövetségbe, ahogyan azt tavasszal ígérte. Tegnapi bejegyzése szerint nem fog leállni. „ Kilókat ledobjuk, százalékokat felszedjük! Megbeszéltük?” – tett ki egy valószínűleg edzőteremben készült fotót.

A szöveg szlovák változata „beszédesebb”, az „Idete do toho so mnou?” – „Együtt elkezdjük/elindulunk?”, ami akár egy saját projekt indítását is előrejelezheti.