Lemondott Amerika fő járványügyi vezetője, Anthony Fauci - azt is elmondta mivel fog foglalkozni a jövőben

Negyven év kormányzati munka után távozik posztjáról Anthony Fauci, az Amerikai Egyesült Államok fő járványügyi vezetője, elnöki főtanácsadó.

Fotó: TASR/AP

A Nemzeti Allergia- és Fertőzőbetegség-kutató Intézet (NIAID) igazgatója hétfőn jelentette be, hogy decembertől lemond posztjáról és távozik az elnök egészségügyi főtanácsadói pozíciójából is.

A 81 éves egészségügyi szakértő karrierjének újabb fejezetére hivatkozott, és hangsúlyozta, nem visszavonulásról van szó.

Fauci egyben vezetője volt az Egyesült Államok Nemzeti Immunológiai Laboratóriumának is. A koronavírus-járvány elleni amerikai intézkedések egyik kidolgozója volt, rendszeresen tartott tájékoztatókat a járványhelyzetről.

2020-ban szorosan együttműködött Donald Trump elnökkel is a járvány kezelését illetően. Később konfliktus alakult ki közte és az elnök között, aki a normalitáshoz való visszatérést szorgalmazta, míg Fauci a további járványügyi intézkedések mellett érvelt, és végig a maszkviselés és távolságtartás előírásának fenntartásáról beszélt.

Joe Biden megválasztása után is maradt a Fehér Házban, és az új elnök egészségügyi főtanácsadónak nevezte ki.

Az AP hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy változatlanul frusztrálja az a tény, hogy az ország mennyire megosztott a járvány kezelését illetően.

Lemondása előtt néhány nappal, múlt szerdán jelentették be az amerikai járványügyi hatóság (US Centers for Disease Control and Prevention - CDC) gyökeres átszervezését, arra hivatkozva, hogy le kell vonni a koronavírus-járvány idején szerzett tapasztalatok tanulságait, elismerve az intézkedések során elkövetett hibákat.

Amikor arról kérdezték mivel szeretne foglalkozni ezentúl, így válaszolt:

„Több mint 50 év kormányzati szolgálat után azt tervezem, hogy karrierem következő szakaszát folytatom, amíg még mindig ennyi energiám és szenvedélyem van a területem iránt. Szeretném felhasználni azt, amit az NIAID igazgatójaként tanultam, hogy továbbra is előmozdítsam a tudományt és a közegészségügyet, valamint hogy inspiráljam és mentoráljam a tudományos vezetők következő generációját, akik segítenek felkészíteni a világot a jövőbeli fertőző betegségek fenyegetéseire” – mondta.

Anthony Fauci 38 éven át töltötte be az amerikai járványkutató intézet igazgatói pozícióját, hét elnök alatt szolgált, hivatali ideje alatt kellett szembenéznie az Egyesült Államoknak a HIV/AIDS tömeges megjelenésével, a Nyugat-nílusi és Zika-vírus, az Ebola és a SARS-vírus okozta közegészségügyi válsághelyzettel, valamint 2001-ben a lépfene(anthrax)-baktériummal elkövetett támadásokkal.



(MTI, Statnews)