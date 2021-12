Lengvarský kétéves megállapodást kötött a WHO-val

Hétfőn Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) egészségügyi miniszter és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális irodájának igazgatója, Hans Kluge kétéves együttműködési megállapodást írt alá. Erről a TASR-t Zuzana Eliášová, az Egészségügyi Minisztérium szóvivője tájékoztatta.

Hans Kluge és Vladimír Lengvarský (TASR)

Szerinte a két évre szóló megállapodás gyakorlati keretet nyújt az együttműködéshez. Lengvarský kifejtette, hogy a szlovák szakemberek és a WHO szakértői közötti együttműködés több szinten erősödik. Ilyen például a tuberkulózis elleni küzdelem, a rákszűrés, az információs technológia cseréje és fejlesztése, valamint a COVID-19 világjárvány elleni küzdelemben az információ- és tapasztalatcsere.

Az egészségügyi tárca vezetője szerint mindkét fél megegyezett a szakértők kölcsönös képzésében is. Megegyeztek továbbá a szakértői részvétel és a WHO szlovákiai körének bővítése. „Bővítjük a WHO szlovákiai képviseletét, és szakértőket hívunk meg” – mondta Lengvarský.

Kluge szerint Szlovákia és a WHO közötti együttműködés új szintre emelkedik.

„Megállapodtunk egy közös megközelítésben is, hogy azonosítsuk azokat a dolgokat, amelyek megakadályozzák az embereket a COVID-19 elleni védőoltás felvételében, különösen az idősek esetében” – mondta Kluge.

„Szeretnénk összekapcsolni a hasonló problémával küzdő országokat is, hogy inspiráljuk egymást” – mondta.

