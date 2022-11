"Lennék valakié" - Ady Endre válogatott versei szimfonikus zenekar kíséretében

2022. november 15-én Komáromban, november 22-én pedig Dunaszerdahelyen kerül bemutatásra a Lennék valakié című koncert, amelyen Ady Endre válogatott versei szólalnak meg szimfonikus zenekar kíséretében. A produkció szervezőjével, Antal Ágotával beszélgettünk.

Ady Endre születésének 145. évfordulójához közelítünk, és felmerül a kérdés, miért aktuálisak a versei a mai korban ugyanúgy, mint száz évvel ezelőtt.

Mivel megmaradtak bennünk a vágyak, a bűnök, a fájdalom és a félelmek is, így nincs nagy különbség az aktualitást illetően. Felismerjük a saját félelmeinket, gyarlóságainkat Ady Endre verseiben. Ady a versei által rámutat a fáklyára, amit meg kellene gyújtanunk annak érdekében, hogy jobban rálássunk a saját helyzetünkre.

A zeneszerző, Pető Zoltán nagyzenekarra hallotta meg a dallamokat a versekben. A különböző hangszerekhez párosulnak az egyes elemek, minőségek, pl. a zongora a születés hangszere, a fuvola a lélek, az éteri, a megfoghatatlan hangszere. A versek zenével párosulva olyan színpaletta jelenik meg, ami kiterjeszti a szavak értelmét. A zene mindig jelen volt az életünkben, mint altatódal, ima, mantra. Ezek a dallamok nyugalmat hoztak, még akkor is, ha nem értettük az értelmüket, a csend felé vezettek. Remélhetőleg a koncert alatt, illetve, utána, a szívekben is megjelenik majd néhány lélegzetvételnyi csend, ami pár másodperc erejéig az egység felé mutat utat.

Kik a koncert közreműködői?

Büszkeséggel tölt el, hogy hazai fiatal tehetségekkel tudunk dolgozni. Az énekes részekben Mórocz Virágot hallhatjuk, aki mesterképzését végzi a Budapesti Liszt Ferenc Zenekadémián, Tóth Károlyt, aki sokrétű színészünk, énekesi oldalát is megmutatta a jelenleg is futó hazai Sztárban Sztár c. műsorban. Szebellai Dániel, szintén fiatal tehetséges színészünk, aki az első évadát tölti a Komáromi Jókai Színházban. Baross Loretta operaénekes Győrből érkezik, aki Virág tanárnője volt a Richter János Zeneművészeti Középiskolában.

Ami pedig a zenekart illeti, több, mint negyven ember fog zenélni élőben a színpadon, szintén büszkeség, hogy a Szlovák Nemzeti Színház operájának a zenészei és a Capella Istropolitana kamarazenekar zenészei vesznek részt a produkcióban, és a karmester Cseh Tamás lesz, aki a Szlovák Nemzeti Színház szimfonikus zenekarának első szólóbrácsása, a szlovákiai Magyar zenei élet egyik kimagasló egyénisége.

A koncerten elhangzanak a költő jól ismert versei:

Hepehupás, vén Szilágyban

Mi köt ide?

Vér és arany

Válasz (Azt, amit más őrülten hajszol)

Láttalak a múltkor

Héjanász az avaron

Félig csókolt csók

Meg akarlak tartani

A mindegy átka

Őrizem a szemed

Párizsban járt az ősz

Az úr érkezése

Válasz (Azt írod a leveledben:)

Szeretném, ha szeretnének

Vallomás a szerelemről

Mindenkit szeretettel vár a rendezőség.

