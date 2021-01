LÉNYEG: Addig tartott a tesztelés, amíg a Dunaszerdahelyi járásból koronavírus-gócpont lett

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. Minden hétköznap csokorba szedjük a nap legfontosabb eseményeit, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Kedden még úgy nézett ki, hogy vírusos szempontból van rosszabb helyzetű régió a dunaszerdahelyinél. Sajnos szerdára bebizonyosodott, hogy a Csallóköz központjához tartozó járás a gócpont. De a lényegen ez alig változtat, jön még egy tesztelés.

Tegnap véget ért a 9 napig tartó országos szűrés, és eddig a napról napra változó részeredményekkel zsonglőrködhettünk. Egészen mostanáig. Szerdán koraeste kiderült, hogy megvizsgáltak szinte 3 millió szlovákiai polgárt és arányaiban a Dunaszerdahelyi járásban bukkantak rá a legtöbb fertőzöttre. Az itt mért 3,31 százaléknak nincs konkurenciája az országban. Csak összehasonlításképpen, a második legkedvezőtlenebb helyzetet Nagytapolcsányban mérték, ahol 2,63 százalékos a pozitív tesztek aránya.

Igor Matovič miniszterelnök meg ismertette a tudnivalókat, hogy a szűrést megismétlik azokban a járásokban, ahol az úgynevezett pozitivitás meghaladta az 1,01 százalékot. Éppen ennél a határvonalnál fékezett le a pozsonyi és a nyitrai fertőzöttség, így a fővárosban, illetve a 2-3 hete még "fertőnek" számító zoboraljai városban most majd elmarad az újabb tesztelés. A legnagyobb gond még mindig az agyonterhelt kórházainkban van, ahol még ugyanannyi - körülbelül 3500 - koronavírusos páciens fekszik, mint azt az elmúlt időszakban "megszokhattuk". Bár a legújabb információk szerint az egészségügyi ellátásra szoruló, újonnan felvett covidosok száma lassan csökkenésnek indult.

Kelleni fog az igazolás

Hogy ez az enyhe javulás felgyorsuljon, szerdától új szabályok léptek érvénybe, mostantól ugyanis bizonyos esetekben szükségünk lesz a január 18. és 26. között megszerzett negatív koronavírustesztre, amely igazolást egészen február 2-ig lobogtathatunk meg a hatósági személyek orra előtt. És ha mondjuk a fertőzöttebb járások valamelyikébe, - ne adj’ isten a legfertőzöttebbe - tartozunk, február 3-tól már újabb negatív tesztre lesz szükségünk, amit a most kezdődő 7 nap valamelyikén szerezhetünk meg. Ez főleg annak fontos, aki nem otthonról dolgozik, hanem rendszeresen bejár a munkahelyére, ahol felszólíthatják, hogy villantson egy negatív eredményt tanúsító igazolást. Erre szükségünk lesz a benzinkútnál, az autószervizben, az újságosnál, a postán és a bankban is.

Bár a kormányfő a jól teljesítő régiókat is bátorítja, hogy, nosza, senki ne álljon le a teszteléssel, mivel a kormány február 8-án tervezi életbe léptetni a Covid-automatát, ami már az adott járás helyzetéhez igazítja a tennivalókat. Az egészségügyi miniszter meg azt pendítette meg, hogy ha egyezség születne a koalíción belül az említett automatába belefoglalt intézkedések szigorításáról, ő azt támogatná.

Elpattant egy húr, de egy térdreborulás versenyben tart

A korlátozások, óvintézkedések, a napról napra változó szabályok gyártása, a régiek átszabása, meg az ilyen-olyan határidők megszabása nagy nyomást helyez a nép egyszerű gyermekeire, akik közül akad olyan is, hogy úgy dönt, fellázad a rendszer ellen.

Ilyen magányos rebellis lehetett az a figura is, aki fogta a fejszéjét meg a szuronyát és mindenáron be akarta magát küzdeni a szlovák törvényhozás épületébe. Nem tudni pontosan, mi volt az elképzelése, de a törekvését a parlamenti ajtónállók meghiúsították. És akkor még azt hihették, ők dolgoznak a legmegbízhatóbban a rendőrség kezére. Aztán szerdán délután robbant a bombahír, hogy egy a benzinkúton vásárló hölgy annyira furfangos módszerrel tartóztatta fel az oda rablási szándékkal behatoló férfit, hogy az alapján még egy B-kategóriás pornófilmet is lehetne forgatni. Annál is inkább, mert a hősnő orálisan kezdte kényeztetni a gazfickót, amíg a zsaruk ki nem értek a tetthelyre.

(sárp)