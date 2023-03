LÉNYEG: Ahol az EU, a NATO meg AMERIKA minden privát kudarcélmény okozója

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Lássuk be, azért van abban valami sírva röhögős groteszk, amikor a békevágytól fűtött nemzet Magyarország határain túlra „szakított“/“taszított” alanyai katonásdit játszanak. Konkrétan második világháborúsat... Az 1945 tavaszán indított „Tavaszi ébredés” elnevezésű hitlerista támadó hadműveletet sikerült „feltámasztani“ az érsekújvári járásbeli Kamocsán… Évtizedek múltán vajon majd Putyin atyuskáék ukrajnai hadműveletét idézik meg az akkori békeharcosok…? Ez van!

Az olthatatlan békevágy

Az olthatatlan békevágy kiváltotta háborúzás folyik a szlovákiai politikai színtéren is. Vastagon a népbutítás jegyében. A Fico-féle Smer/SD hétfőn azt tervezte, hogy büntetőfeljelentést tesz a kormány tagjai ellen az Ukrajnának adományozott MiG-29-es vadászgépek miatt. A feljelentés úgymond, köztisztviselői hatalommal való visszaélés, hűtlen vagyonkezelés és szabotázs gyanújára vonatkozna. Erre fel Jaroslav Naď megbízott védelmi miniszter sem tétlenkedik, azt tervezi, hogy megszólítja a kormány minden tagját, hogy rágalmazás miatt ők is jelentsék fel Robert Ficót…

Hát nem így zajlik a vihar egy biliben! Közben a trollnénik és trollbácsik szédült hadai a szociális hálón ügyködnek, golyóval, kötéllel és egyéb válogatott halánemekkel fenyegetve ki ki a maga választott ellenségét. Íme a cirkusz a bárgyú népnek, hogy az undok kardcsörtetés közben legalább egy rövid időre megfeledkezzék a kenyérről...

Miért hadakoznak a szlovmagy „potentátok”?

Miért lenne különb a szlovákiai magyar politikusok színtere a többséginél? A szlovmagy „potentátok” azért hadakoznak, hogy kicsodák viszik majd sikerre, illetve miként lehet parlamenti mandátumokra váltani a nagy-nagy nem akarást. Amelynek, ahogy az köztudott, nyögés a vége...

Az elmúlt hétvégén a Szövetség Híd Platformja nyilatkozatot fogadott el, amelyben több kérdést is felvetett a párt választási felkészüléséről. Módosulhat-e a Szövetség megnevezése, lehet-e együttműködés a Magyar Fórummal, dönthet-e a jelöltlistáról a pártelnök, legyen-e együttműködés az OĽaNO-s Gyimesi Györggyel. Hétfőn a Szövetség másik alelnöke, az Összefogás Platform egyik vezetője, Mózes Szabolcs is megüzente az MKP-platform vezetőjének Berényi Józsefnek, ne is álmodozzon róla, hogy majd egy személyben a párt elnöke dönthet a választási listáról…

Hát nem olyan a szóban forgó kölcsönös süketelés, mint amikor összeverekszenek a malactolvajok annak a jószágnak a farka miatt, ami még el sincs lopva…?! Nem holmi sírva röhögős jelenetek sora ez is?

Közben meg egyáltalán nem esik le a nemzetes úrhölgyeknek és uraknak, hogy a közönség jó része lelkesedés helyett már rég legfeljebb itt is kínjában röhög az amatőr színjátszás szurtos padlóját is jócskán alulmúló produkción?

Ettől tartozna Szlovákia lakossága a legfejlettebb országokat tömörítő elit klubba?

Ettől tartozna Szlovákia lakossága a legfejlettebb országokat tömörítő elit klubba? Ahogy arról a hónapok óta szinte kivert kutyaként országló megbízott kormányfő, Eduard Heger álmodozott volt Szlovákia 21. külpolitikai értékelő konferenciáján? Merthogy országa földrajzilag és szerinte mentálisan és gazdaságilag is a Nyugathoz tartozik. Arról is beszélt, hogy Szlovákia EU-, NATO-tagságának és a Schengeni övezethez tartozásának köszönhetően a lakosság elmondhatja magáról, hogy a legfejlettebb országokat tömörítő elit klubba tartozhat...

Ugyan már! Járt ez az ember mostanában legalább egyetlen söntésben? Tallózott legalább öt perc erejéig pld. a Facebookon? Ahol tort ül az oktondi kizárólagosság, a parttalan mocskolódás, a zsigeri gyűlölet, a homo- és xenofóbia, egyszóval a mélységes szellemi nyomor...? Ahol az EU, a NATO, a Schengeni övezet, nem utolsó sorban AMERIKA, de a kár a római pápa minden privát kudarcélmény okozója…?!

No, de mindegy is...! Ennyi! Vagy épphogy nem mindegy? Majd szeptemberben kiderül... Addig legalább viszonylagos nyugi lehetne!

Barak László