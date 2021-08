LÉNYEG: Ahol kevés embert oltottak be, ott sok lesz a fertőzött, ahol meg sokat, ott folytatódik a pénzeső. Közben az államfő felidézte a szlovák jogállamiság csődjének ügyét

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Facebook

Még maradt valamicske a nyárból, de az egészségügyi miniszter már most elárulta, milyen ajándékot kapunk karácsonyra. Vladimír Lengvarský szerint mivel ez a most kezdődő küzdelem lesz a végső megmérettetésünk a világjárvánnyal, Szlovákiában a harmadik hullám az ünnepekre már mögöttünk lehet. A szaktárca vezetőjének meggyőződése, hogy a második hullám csúcsát, amikor a kórházban ápolt koronavírusosok száma meghaladta a 4 ezret, újból nem fogjuk megtapasztalni, hiszen egyetlen szakmai előrejelzés sem számol ezzel. Úgy véli, várhatóan szeptember végére ugrik meg az új fertőzöttek száma, és leginkább azokban a régiókban, ahol alacsony a beoltottak aránya. Tehát Kelet-Szlovákiában, az északi járásokban, illetve Gömörben.

Pénzeső vár azokra, akik megérdemlik

Azokon a vidékeken viszont, ahol sokan mondtak igent a vakcinára, most másra összpontosítanak. A pénzesőre, amit az oltási lottó indított el. A múlt hét után ugyanis ismét gyarapodott a nyertesek száma a magyarok által sűrűbben lakott településeken. Itt van például a Dunaszerdahelyi járás, ahol országos viszonylatban is az egyik legmagasabb a beoltottsági arány, ennek megfelelően a játékba bejelentkezettek száma is magasabb lehet.

Már Érsekújvár is narancsba borul

Közben lassan, de biztosan romlik a járványhelyzet az országban, és egyre több a napi új fertőzött, bár a kórházak falain belül ez szerencsére még nem látszik meg. De már azt is tudni, hogyan változik az egyes járások Covid-automata besorolása augusztus legvégétől. A legtöbb járás kategóriája továbbra is változatlan, illetve változatlanul zöld marad. Viszont a narancssárga fázis begyűrűzött Délnyugat-Szlovákiába is, ahol a jövő héttől az érsekújvári régióban számíthatunk szigorúbb intézkedésekre. Ez azt jelenti, hogy - ha leegyszerűsítve Kassát egyetlen egésznek vesszük, akkor - a mostani 9-ről jövő hétre 11-re nő a narancssárga besorolású járások száma. Ezekben a körzetekben már szigorúbb szabályok vonatkoznak a tömegrendezvényekre, az éttermekre, a fitneszközpontokra, valamint az esküvőkre. És a megjelentek maximális létszáma meg majd attól függ, hogy az adott szervező miként döntött, azaz hogy milyen védettségi szintet képviselő vendégkört óhajt kiszolgálni.

15 éve ismerjük Malina Hedvig nevét

Kész csoda, hogy ebben a pandémiás, vakcinás, covid-automatás időszakban a szlovák államfő nem feledkezett meg egy a szlovák jogállamiság csődjét jelentő ügy kezdetének évfordulójáról. Malina Hedviget ugyanis éppen 15 éve támadták meg Nyitrán, és ekkor pörgött fel az igazságtalanság masinériája, amelynek során az államapparátus politikai okok miatt egy átlagpolgár, egy diáklány ellen fordult. A hatalmat gyakorlók úgy forgatták ki a törvényt, hogy végül őt akarták bíróság elé állítani, nem pedig azokat, akik megtámadták a hölgyet. Akkoriban még naivak lehettünk és csak nagyokat néztünk, ez miképpen fordulhat elő. Azóta viszont sokat tudtunk meg arról, hogyan működött a Robert Fico nevével fémjelzett maffiaállam, amelynek haszonélvezői olyan jeles figurák lehettek, mint Marian Kočner vagy Norbert Bödör. Míg az egyik a bírókat és az ügyészeket dirigálhatta, a másik a rendőrséget ugráltatta kénye-kedve szerint. Még szerencse, hogy legalább ennek a két arcnak a képéről lefagyhatott a mosoly a hűvösön, a politikai "felettesüknek" a golyóit meg már javában szorongatják a hatóságok. Megkésett ez a heremasszírozás. De még mindig jobb, mintha erre soha nem került volna sor.

De ki virágoztatja fel a kultúránkat?

Így gondolhatta a legkisebb kormánypárt vezetője, Veronika Remišová is, amikor kérésére menesztette a kabinet Szlovákia első roma államtitkárát, aki azonban nem sokat tett a kisebbségi kultúráért. Zuzana Kumanová kulturális miniszterhelyettes leváltása elsősorban a Za ľudí belső politikai harcainak eredménye, hiszen ő a tömörülésen belül a pártelnököt bíráló szárnyhoz tartozik. Könnyeket azonban nem érdemes hullatni érte, mert úgy tűnik, megbízatási ideje alatt a szaktárca lemondott a kisebbségi kultúra fejlesztéséről. És ez talán nem is fog változni. Mert bár szakmaiság tekintetében Kumanová nem mutatott túl sokat az elmúlt 10 hónapban, de várhatóan utóda sem lesz a kisebbségi kultúra felvirágoztatója.

Sidó Árpád