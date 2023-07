LÉNYEG: Aki szlovák, az most Orbánt szapulja, mert mintha anno Szlovákia az égből pottyant volna a csehek ölébe

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Alig akad szlovákiai politikus, aki ne reagált volna Orbán Viktor szombati tusnádfürdői beszédjére, ahol, - ahogy az már hagyománnyá vált nála,- általában mindig mond valami erőset. Pozsonyban éppenséggel egy semmiség verte ki a biztosítékot, mégpedig az, hogy a magyar miniszterelnök Szlovákiát, csak úgy mellékesen elszakított országrésznek nevezte. Hétfőn a külügyminisztérium be is hívatta a magyar nagykövetet, hogy magyarázatot kérjen a hazai diplomácia irányítói szerint provokatív megjegyzés miatt, közben meg lehet, hogy csak azt adták a diplomata értésére, hogy ilyen szöveggel nehéz lesz folytatni a visegrádi négyek amúgy is kihívásokkal teli együttműködését. Bár Pozsonyban sem erőltették meg az agytekervényeiket, hogy csak egy béna, a „mai Magyarországtól a monarchia egyik utódállamaként senki semmit nem szakíthatott el” típusú maszlagra futotta, de emiatt szégyellje magát az, aki szerint ez szakmailag megalapozott, vagány riposztnak tűnt.

Beszóltak a gyenge kormánynak

Aztán érkeztek egymás után a bölcsebbnél okoskodóbb nyilatkozatok, és még Orbán legnagyobb szlovák drukkerei is beálltak sápítozni. A magyarok tiszteletét egyesek szerint kiérdemlő Robert Fico keverte a szezont Kárpátaljával, hogy aztán ráhangolódva az erős politikus szerepre felhívja a figyelmet szeptember 30-ika jelentőségére. Mert a választások arról is szólnak majd, hogy a külföldi politikusok megengedhetnek-e maguknak hasonló szóhasználatot Szlovákiával szemben. A parlamenten kívüli SNS elnöke például reméli, hogy csak az érzelmek ragadták el a magyar kormányfőt, aki meg annyira tapasztalt, hogy ennek nem is lenne szabad megtörténnie. Andrej Danko arra is figyelmeztet, hogy Szlovákiának nem szabad megfeledkeznie a magyarosítás éveiről és az ország szuverenitásáért harcoló áldozatokról. Az öt százalék körül teljesítő politikus úgy látja, egyesek azért rúghatnak „belénk”, mert gyenge a kormányunk. Ahogy a nemzetiek, úgy az erőtlen kormányzást megtestesítő Demokrati párt is visszautasítja Orbán Erdélyben tett kijelentését, mert ez egy olyan populista nyilatkozat, amelyik rombolja a jó szlovák-magyar kapcsolatokat. Eduard Hegerék azt hangsúlyozzák, hogy Szlovákia nem Magyarország elszakított része, inkább Orbán szakadt el a valóságtól, ráadásul - kissé átköltve a Republic együttes Repül a bálna című dalát, - azt is leszögezik, hogy aki populista, az is marad. Éljen akár a határ bármelyik oldalán is.

A maticások is morognak

A Matica slovenská sem maradhatott ki az ajvékolásból, mert ezt a tusványosi megjegyzést Szlovákia szuverenitásának megkérdőjelezésének értékelte, ami meg hát teljes mértékben elfogadhatatlan. A minket a 90-es években hosszú ideig szivató szervezet most azt vallja, hogy jószomszédi kapcsolatokat kell ápolni a két ország között, de irredentizmus és revizionizmus nélkül. A maticások visszaböfögik a pozsonyi külügy Monty Python-féle humorát, miszerint a Szlovák Köztársaság sosem volt a jelenlegi Magyarország elszakított része. És ha már eddig kalandoztak a gondolatmenetükben, arra is emlékeztették magukat, hogy Szlovákia sosem feledkezhet meg az erőszakos magyarosításról, amely számos áldozatot követelt az önálló és szuverén Szlovákiáért harcolók közül. Különben is, az elmúlt száz évben közel félmillió szlovákot asszimiláltak Magyarországon, így aztán feljogosítva érzik magukat arra, hogy arról pampogjanak, amihez éppen kedvük szottyan.

A szlovák kém nem biztos, hogy megússza

Közben a szlovák rendőrség fütyül a történelemre, inkább folytatja az eljárást az egyik hazai katonai akadémia volt alkalmazottja ellen, akit Oroszországnak való kémkedéssel gyanúsítanak. Az illető tíz éve kezdett az akkor már javában fasizálódó Moszkvának szivárogtatni információkat a NATO-ról és a szlovák fegyveres erőkről. Ha nem balfékek a szlovák hatóságok, nem engedik el a tökeit ennek a moszkovitának, hogy aztán kereket oldhasson és odaát együtt költhesse a júdáspénzt magyar bajtársával, a kémkedéssel vádolt szökevény Kágé Bélával együtt.

De Para fellélegezhet

Ugyanakkor fellélegezhet a hazai maffiózók védőügyvédje, Marek Para. A bűnszervezet alapításával gyanúsított Smer-közeli jogász ügyét visszafordította a bíróság az előkészítő eljárásba, mert a hétpróbás Marián Kočner, valamint a ficói rendőrséget ugráltató Norbert Bödör képviseletét is ellátó arcnak állítólag sérült a védelemhez való joga. Para most biztos pezsgőt nyit, mert időt nyert, és egyelőre megúszta, hogy ismét a rácsok mögé kerüljön. És ha a szeptemberi előrehozott választások után Robert Fico kormányra kerül, ennek a legnagyobb politikai túlélőnek a lába nyomát is megcsókolhatja, mert Para vele együtt élhet tovább vidáman ebben a következmények nélküli országban.

Sidó Árpád