LÉNYEG: Alakuljon már meg végre az a fránya kormány, jöjjön bármi, csak a sör árát ne emeljék!

Szlovákia már rég nem tátrai tigris

Pár napig még biztosan arról fognak szólni a hírek, az lesz az első számú belpolitikai fejlemény, hogyan alakulnak a kormányalakítási tárgyalások.

Hódító Pelle

Egyelőre még nem tűnik túl intenzívnek Robert Fico és Michal Šimečka pávatánca Peter Pellegrini körül, aki ugyan csak a bronzmeccset nyerte meg a választáson, mégis ő dönthet arról, ki lesz a miniszterelnök és a kormányzó párt Szlovákiában. Igent mondhat korábbi kenyéradója és anyapártjának vezetője, Robert Fico ajánlatára, és lehet másodhegedűs egy Smer-Hlas-SNS kormányban. Vagy azt mondhatja a progresszíveknek: fiúk, megmentelek benneteket a Smer-kormánytól, cserébe viszont én leszek a miniszterelnök. Na, mit szóltok?

Nyilván az ilyen leegyszerűsítés elhibázott, hiszen a Pelle előtt álló lehetőségek spektruma azért ennél jóval árnyaltabb. Ezért hiába is próbálnánk a Hlas-SD első emberének fejével gondolkodni, hiszen nem látunk bele Pellegrini és Fico viszonyának minden aspektusába.

Egyelőre annyi bizonyos, hogy a háromszoros exkormányfő még kedden eldicsekedett a közösségi hálón azzal, hogy az általa preferált koalíciós partnerekkel folytatott tárgyalások során „nem merültek fel alapvető különbségek az egyes pártok programjai között”. Ami azt jelenti, hogy Fico nem látja akadályát a Smer-Hlas-SNS kormánynak.

Šimečka mindenesetre egyelőre nem adja fel, velünk együtt még mindig elképzelhetőnek tartja, hogy olyan ajánlatot tehet a Hlas elnökének, amire Pellegrini nem mond majd nemet.

Ezekben a napokban, bizony, sokkal jobb Peter Pellegrininek lenni, mint Zuzana Čaputovának. Míg az előbbi joggal érezheti úgy, hogy potenciális koalíciós partnereik most szívesen teljesítik akár három kívánságát is, az államfő, szegény, csütörtökön Igor Matovičcsal, hétfőn pedig Andrej Dankóval találkozik...

Határesetek

Csütörtöktől határellenőrzéseket vezet be Szlovákia Magyarországgal közös államhátárán – döntött a kormány. Ezzel reagálva arra, hogy Lengyelország, Csehország és Ausztria is ellenőrzésekkel próbálja megállítani a migránsokat a Szlovákiával közös határain. Ódor Lajos miniszterelnök ugyan óva intett attól, hogy ezt „válaszintézkedésnek” nevezze bárki is, hiszen szavai szerint az ideiglenes határellenőrzés nem valaki ellen szól, azonban nem akarja, hogy Szlovákia kezében maradjon a Fekete Péter. Ódor szerint Lengyelország politikai játszmába fogott a határellenőrzéssel, mivel északi szomszédunknál október közepén parlamenti választást tartanak. Varsó lépésére viszont reagálnia kellett Csehországnak és Ausztriának, végül Szlovákiának is.

Mindez azonban csak október 14-ig tart. Addig pedig majd valahogy kibírjuk, ha a párkányi hídnál esetleg benéznek az autónk csomagtartójába.

A LEGOvatosabb becslések...

...szerint is 6 milliárd eurót kell megspórolnia Szlovákiának a következő években, ha el akarja kerülni az államcsődöt. Az elmúlt hónapok kampányidőszakában hallhattunk mindenféle ígéretet, tejjel-mézzel folyó Kánaanról, jólétről, kolbászból készült kerítésről. Azzal viszont nemigen kampányoltak a pártok, milyen megszorító intézkedésekre lesz szükség ahhoz, hogy gatyába rázzák az ország gazdaságát. Mert most tényleg nagy a baj. Rengeteg pénz hiányzik az államkincstárból, ezt a sok-sok milliárdot pedig nekünk kell majd összeadnunk.

Valószínűleg a parlamenti választások miatt nem hozakodott elő mostanáig az Ódor-kabinet sem azokkal az intézkedés-javaslatokkal, amelyeket szerdán tárt a nagyérdemű elé. Most azonban végre bemutatták azokat a „legókockákat”, amelyeket Ódor Lajos beiktatása óta emlegetett.

Arról van szó, hogy a szakértői kormány igyekszik segíteni a hamarosan megalakuló kormánykoalíciónak azzal, hogy összeállít egy javaslatcsomagot, amelyből kedvére válogathat majd a leendő pénzügyminiszter. A kormány több mint 100 intézkedési javaslatot készített elő, amelyekből az új kabinet válogathat. Ezek között vannak olyanok, amelyek növelik a bevételeket, és olyanok is, amelyek csökkentik a kiadásokat – ezekből, akár a legókockákból, kirakható az országmentő intézkedéscsomag.

A menüben tényleg van minden: államünnep megszüntetése, vagyonadó, chipszadó, nyugdíjcsökkentés, áfaemelés – talán csak a sör árának emelését nem javasolja a kormány, hiszen azt valószínűleg semmilyen politikai garnitúra nem vállalná be.

Pedig, a dolgok jelenlegi állásánál, még arra is szükség lehet.

Juhász László