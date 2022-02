LÉNYEG: Amerika az új vakcina a kreténebb politikusok számára, de ezt is kibírjuk, mert lassan visszatérünk a normalitásba

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Kedden még tombolt a szlovák ellenzék az amerikaiakkal kötendő védelmi szerződés miatt. Sípoltak, szirénáztak, karattyoltak a politikusok dilisebbjei. Mára azonban szépen elsimult a dolog. A parlament minden további nélkül elfogadta a dokumentumot, az államfő meg már alá is írta. Szóval alig van itt látnivaló.

Füst, láng, pampogás

Amekkora hisztit csaptak tegnap az ország szuverenitásának állítólagos elvesztése miatt a félfasiszta kotlebások a törvényhozásban, azt lehetett feltételezni, a mai, a szerdai szavazáson felgyújtják az országházat. De hát nagyobb volt az egész hacacárénak a füstje, mint a lángja, botrány nélkül jóváhagyták a képviselők ezt a katonai egyezmény, ami egy szokványos megállapodás a NATO-tagállamok körében. Manapság bármiből lehet politikai terméket gyártani, és ezt az ellenzék nem hagyta ki ebben az általános Amerika-ellenes hangulatban. De ez már szinte a múlt, hiszen az államfő azóta már alá is írta a dokumentumot, így meg nincs miről pampogni.

Fico perverziója

Vagyis csak majdnem. Mert azért a hazai szocik áldemokratájának koronázatlan atyaúristene, Robert Fico még egy bőrt azért csak lehúzna erről a témáról. Hiszen az ő perverziója főleg arról szól, hogy ilyen kínos marhaságokkal szeret élvezkedni. Ezért aztán rövidesen petíciót indít a népszavazás kiírására, hogy az általa megtévesztettek nyilatkozhassanak erről az egyezményről is, ami szerinte lehetővé teszi, hogy a jenkik leuralhassák Szlovákia légterét. Bezzeg ha még kormányfő maradhatott volna, habzó szájjal érvelt volna a paktum mellett.

Egy lotyó bárkivel összefekszik, csak ne kerüljön a rács mögé

Azonban ő már nem miniszterelnök, egyebek mellett azért sem, mert a korábbi barátnője egy olyan olasz maffiózóval is kavart, akit - mint utólag kiderült, tévesen - összefüggésbe hoztak a Kuciak-gyilkossággal. Visszatérve a Fico-féle referendum örökzöld témájára, a népszavazási pontok közé természetesen az előrehozott választásokat érintő kérdést is szeretné beszúrni. Ugyanis a patyolatnak aligha mondható múltja miatt a túlélésre játszik, és egy új választás menekülő utat jelentene számára az esetleges felelősségre vonás elől. Hiszen az exkomcsi nemzetvédőről még az is kiderült, hogy Peter Pellegrini és Andrej Danko pártja mellett akár a Marian Kotleba tömörüléséből kiszakadt szélsőséges Republikával is együttműködne. Szinte bárkivel, aki nem rakná őt börtönbe.

Van egy bűvös dátum

Ennél vidámabb hír az, hogy az egészségügyi miniszter arról tett említést szerdán, hogy végre véget érhet a koronavírusos őrület, és lassan visszakaphatjuk a normális életünket. Vladimír Lengvarský a kormányülés előtt beszélt a járványügyi intézkedések lehetséges eltörléséről. A tárcavezető szerint március vége lehet a bűvös dátum, amikortól visszatérhet az életünk a normális kerékvágásba, ekkorra saccolja ugyanis a járványellenes rendeletek eltörlését.

A téma kapcsán Eduard Heger kormányfő is nyilatkozott, aki szerint bár a pozitív tesztek aránya még mindig emelkedik, viszont a kórházainkban csökkent a mesterséges lélegeztetésre szoruló páciensek száma. És az utolsó dolog, amivel kapcsolatban majd döntést hoznak, az az arcunkkal szinte már összenőtt reszpirátor viselése, ami állítólag több mint 70 százalékban megvéd bennünket a fertőzéstől. Ennél már csak egy dolog van, ami hatékonyabb a koronavírusos nyavalya ellen, az pedig a védőoltás. Amit az ország lakosainak alig fele vett fel. Ami meg azzal is magyarázható, hogy a szlovákiai parlamenti ellenzék nem csupán az Amerika-ellenességre alapozva próbál pontokat gyűjteni, hanem azzal is, hogy szinte büszke arra, hogy a vakcinát kerüli, mint ördög a szentelt vizet.

Sidó Árpád