LÉNYEG: Amiből kiderül, csak a mérhetetlenül buta választópolgárok tömegei lesznek ártatlanok…

Csendes nyárelő uralta a hét kezdetét időjárásilag. A közélet sem volt olyan hangos, mint amilyen majd lesz, ha a parlament elnöke, amint azt beharangozta volt, kihirdeti az előrehozott parlamenti választások szeptemberi időpontját. Nem baj, vonhatnánk vállat, úgy szép az élet, ha zajlik.

Bár már most nyilvánvalóak a következményei a majdani politikai macskajajnak. Egyértelmű, hogy a választási eredmény miatt majd mindenki bűnös lesz: Soros Gyuri bácsitól Brüsszelig, az ukránok, Čaputováék, Biden, a fősodrú média naná, Amerika, a „progresszívok” meg az LMBTQ-k, feketék, sárgák, a szlovmagy népesség köreiben főleg, Beneš Eduárd, Tiso Józsi, általában meg a kiállhatatlan szomszédok háziállataikkal együtt... És persze is hogy az ördögtől való vakcina, a chemtrailről nem is beszélve! Csak épp a mérhetetlenül buta választópolgárok tömegei maradnak majd ártatlanok - szokás szerint…

Sok hűhó a nagy semmiért…

Ha már a közélet „másnaposainak” ködszurkálására meg az önsorsrontó alkalmatlanságra terelődött a szó, érdemes dokumentálni, hogy Igor Matovič egyszerű politikusai ugyanolyan dezorientáltnak, magyarul: eszetlennek mutatkoznak naponta, amilyenek voltak, amikor úgy meglepődtek választási győzelmük miatt, mint az egyszeri faltörő kos a bordély rózsaszín firhangos bejárata előtt…

Képesek voltak ugyanis hétfőn rossz napirenddel kezdeményezni rendkívüli parlamenti ülés összehívását. Olyan törvényjavaslatokkal az általuk javasolt napirendben, amelyeket azok előterjesztői régen visszavontak, de akár el is felejtettek... A 92. ülés hétfőn reggel kilenckor kezdődött volna, az OĽaNO meg a javított, vagyis elbaltázott programmal kérte a 93. összehívását. Még szép, hogy nem sikerült nekik a megnyitása, mert nem és nem bírták 76 képviselő jelenlétét biztosítani az ülésteremben. Szóval Shapespeare Vilmos úrral szólva, megvolt megint a sok hűhó a nagy semmiért…

Csak remélni lehet

Közben szinte a parlamenti tébolyda szomszédságában, Oroszország ukrajnai agressziója, annak európai következményei, valamint a globális bizonytalanság árnyékában megkezdődött a pozsonyi nemzetközi Globsec biztonságpolitikai konferencia. Amelyen arról hivatott értekezni az esemény mintegy 1 300 vedége, hogy miként lehet fenntartani a szabadságot és a demokrácia vívmányait főként Európában.

Csak remélni lehet, hogy a vicinális hátsó udvari szerteség, a szomszédországban ágaskodó vérontás és a masszív putyinista dezorientációs hadviselés közepette lehet érdemleges vitát folytatni és pozitív megoldásokat javasolni a transzatlanti együttműködés meg a civilizált nemzetközi kapcsolatok tárgykörében…

Ficoék önerőből, az oroszok nélkül is képesek manipulálni a parlamenti választásokat?

Mindebben persze sajnos aligha lehetünk biztosak. Annál is kevésbé, mivel a politikai halottaiból feltámasztott Robert Fico arról értekezett, hogy brancsa önerőből, az oroszok nélkül is képes manipulálni a parlamenti választásokat… A Smer SD elnöke Jaroslav Naď korábbi védelmi miniszter azon állítására reagált meglehetős cinizmussal, miszerint a legfőbb közjogi méltóságokat arról tájékoztatták, hogy külföldi titkosszolgálati jelentések arról szólnak, hogy Oroszország be fog avatkozni a szlovákiai parlamenti választásba. Állítólag egy szlovák állampolgár már pénzt is kapott az oroszoktól az eredmények manipulálására a Smer-SD javára. Ne már…! Vagy de...?

A Szlovákiában hízó bazi nagy gazdagság

Különben úgyis kiderül minden hónapokon belül - vagy nem! – kampányszagú vaklárma volt-e Naď riadója. Addig viszont talán élvezni kellene a Szlovákiában hízó bazi nagy gazdagságot. Mert ugyan lehet, hogy a vagyon, a pénz nem boldogít, viszont általában nyugtató hatása van…

Szóval az a nap híre, ha hiszi valaki, ha nem, hogy a szlovákiai háztartások tiszta vagyona 2017 és 2021 között mintegy 40%-kal nőtt. Legalábbis egy a pénzügyekről és a háztartások fogyasztásáról szóló európai felmérés szerint.

A 34 éven aluliak esetében például a háztartások tiszta vagyona több mint megkétszereződött, és átlagosan eléri a mintegy 70 ezer eurót. Ugyanakkor - amint azt a szakértő megjegyzi - a kisebb lakások értéke is magasabb általában 70 euer eurónál. A fiatalok tiszta vagyonát így rendszerint a lakáshitel és az ingatlan értéke közti összeg jelenti…

Csakhogy a nemzeti bank meg már évek óta arra figyelmeztet, hogy Szlovákiában sokan rendkívüli módon eladósodnak. 2021-ben például minden negyedik háztartásnak volt lakáshitele, a mostani infláció azonban felemészti a megtakarításaikat.

Ez van. A hitellel bizony általában épp olyan óvatosnak kellene lenni, mint egy-egy politikussal. Amely közhellyel egyébként sokkal többen tisztában vannak, mint gondolnánk. Mégis akárhányszor felülünk nekik…

