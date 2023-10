LÉNYEG: Amíg alakul az új kormány, addig Matovič úgy búcsúzott Čaputovától, hogy a szemébe vágta, hogy mi bántja őt

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A konklávé még nem döntött, a füst még mindig nem szállt fel. Még mindig csak találgathatunk, milyen összetételű lesz a következő szlovák kormány. Illetve az is kérdéses, hogy annak élén ki fog állni. Mert nincs a kőbe vésve, hogy majd a kabinet legerősebb tömörülése adja a miniszterelnököt.

Folynak a tárgyalások

Annyi biztos, hogy a választások nyertes pártjának vezetője, Robert Fico csütörtökön ismét tárgyalt Peter Pellegrinivel, a szombati megmérettetésen egészen jó eredménnyel a harmadik helyet elcsípő Hlas elnökével. Ez utóbbi politikus két kapura játszik, senkit nem utasít el, de azért a gyenge gyomra legszívesebben Ficót venné be. Ők ketten már kedden is találkoztak, és erről a megbeszélésről nyilatkozta a smeres nagyfőnök, hogy a programokat illetően nem lát akadályt az együttműködésre a Hlasszal. Sem pedig Andrej Dankóékkal.

Pellegrini közben csak srófolja felfelé a kooperációja árát, ismét azt hangsúlyozva, hogy egyik koalíciós kormányzási lehetőséget sem zárta ki a kettő közül. Mert ha a választások győztesével sikertelenül végződne az eszmecsere, kész asztalhoz ülni, hogy a négyes koalícióról egyeztessen a progresszívekkel. Meg hát a PS-t ebben a kvartettben kiegészítő kereszténydemokratákkal, továbbá az SaS-el.

A KDH-val nem kell számolni

Egyelőre csak annyi a biztos, hogy biztosan nem jön létre olyan végrehajtó hatalom, ahol a KDH a Smerrel lenne kénytelen közös asztalnál ülni. Ezért aztán jelenleg hat-hét kormányalakítási forgatókönyvet emlegetnek. Ennek fele Fico-Pellegrini és az SNS egymásba kapaszkodásáról szól, ahol viszont nyitva áll a kérdés, hogy a két baloldali párt közül melyiknek az elnöke vezetné a kabinetet. Ráadásul azt sem lehet kizárni, hogy a nemzetiek vezetőjét egyszerűen kihagynák a buliból és elköszönnek tőle, mert Andrej Danko nem biztos, hogy uralni tudja majd a helyzetet a saját frakciójában. És a kabinetnek stabil többsége lenne szüksége. Az 5,6 százalékkal a parlament küszöbén átesett SNS ugyanis nem egy túlérlelt csapatot küld a politikai küzdőtérre: a tíz megválasztott képviselője közül kilencen nem is tagjai a pártnak. Vannak köztük olyanok, akik 2020-ban még a szélsőséges Kotleba listáján kerültek be a törvényhozásba, meg olyan futóbolondok is színesítik a nemzetiek felhozatalát, akik szabadidejükben bugyuta dezinformációkat és oroszpárti propagandát terjesztenek.

Matovič kiöntötte a lelkét

Ilyet viszont Igor Matovič nem tesz, és ennyiben biztosan normálisabb az előbb tárgyalt gyülekezettől. Az OĽaNO elnöke kis híján 9 százalékot kapott a választásokon, és most kipihenheti magát, mert nem számol azzal, hogy kormányra kerülhet. Talán nem is volt ilyen célja, amikor nekivágott a kampánynak, elvégre a tömörülés vezetője inkább ellenzéki pozícióban érzi magát formában. Kormányzási képességeit inkább ne firtassuk. Ettől még simán mandátumhoz jutottak az egyszerű emberek, ezért aztán Zuzana Čaputová köztársasági elnök fogadta is Matovičot, ahogy azt szokás. A pártelnök meg nem hazudtolta meg magát, és ezt az alkalmat is arra használta, hogy az államfőt bírálja. Mivel az elnök pár hónap múlva távozik a tisztségéből, az újraválasztott képviselő úgy mérte fel, valószínűleg ez volt az egyik utolsó találkozásuk, ezért szükségesnek tartotta, hogy az államfőnek elmondja, mi bántja az érzékeny lelkét. Mert még az ő kormányzásának legnehezebb pillanataiban azt várta Čaputovától, hogy majd kiáll a kabinetje mellett, de ezt - bánatára - egyetlen alkalommal sem tette meg. De ez már a múlt. A jelen meg olyan, hogy Matovič körülnézett, és látta mindkét szemével, hogy Pellegrini nélkül itt nem születik kormány, és ő viszont tartja magát ahhoz a mondáshoz, hogy az általa maffiának tartott egykori és mostani smeresekkel nem közösködik.

Kis öröm is öröm

Ismerve a gazdaság bonyolult helyzetét, örülhet is annak, hogy az OĽaNO semmilyen koalíciónak nem lesz a tagja. Legalább nem kell foglalkoznia csúnya megszorító intézkedésekkel, meg az államháztartás rendbetételével. Ami meg azzal fenyegethet minket, hogy a következő választásokkor az ellenzéki szélárnyéknak köszönhetően megerősödve tér vissza a káosz-kormányzás kabalafigurája. Hiszen láthatjuk Fico sorsán keresztül is, hogy az emberek pár év alatt mindent megbocsátanak szinte mindenkinek.

Határeset

Közben nyugodtnak mondható a helyzet a Magyarországgal közös 35 darab szlovákiai határátkelőn, ahol folyamatosan zajlanak a szúrópróbaszerű ellenőrzések, hogy kiszűrjék az illegális bevándorlókat. Ez a hercehurca főleg a Magyarországon dolgozó ingázó munkavállalókat érinti, de a szlovák belügyminisztérium remek ötlettel állt elő. Az utazóknak azt tanácsolja, mindenkinek legyen kéznél a személyi igazolványa. Anélkül sokkal nehezebb lesz visszatérni a választások által felszántott kis országunkba, ahol még néhány napig tippelgethetünk arról, ki lesz a kormány feje és melyik párt képviselői bólintanak rá az új kabinet működésére.

Sidó Árpád