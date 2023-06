LÉNYEG: Asszonyverés szlovák módra Amerikában - és további pofára esések

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Illusztráció -TASR

Túl vagyunk a nyári napfordulón, június 21-től elkezdenek rövidülni a nappalok, az éjszakák meg persze hosszabbodni fognak. Ennyi a tény, méghozzá tényebb mint a meteorológusok bármelyik prognózisa. Hacsak valami idegen hatalom nem barmol bele a földgolyó forgásába…

A közjogi méltóságok körében is előfordul, hogy megverik az asszonyt

Annyi viszont biztos, Szlovákiában még a közjogi méltóságok körében is előfordul, hogy megverik az asszonyt. Lehet egyébként, hogy másutt is megesik, ám nyilván van az a módszer (netán pénz?), hogy lenyeli az asszony a tettleges inzultust is. Nem így a szlovák házelnök egyik felesége (a majdnem tucatnyi közül), aki nemcsak elszólta magát valahol, hanem levélben számolt be bántalmazásáról a parlament képviselőinek. És hogy nem holmi vaklárma az egész, bizonyítja, hogy Boris Kollár sajtótájékoztatón ismerte be egyik gyermeke anyjának felpofozását.

„Bevallom, kapott néhány pofont, de csak azért, mert öt méterre eldobta a gyerekemet, és akár meg is ölhette volna. Csak egyszer fordult elő. Sokkos állapotban voltam, elborult az agyam” – így Kollár, majd nyilván a cselekményt enyhítendő hozzátette, a nő néhány pofont kapott „csak“ az amerikai villájában, ám nem szorult kórházi ellátásra. Amit a sértett persze tagad, mert szerinte elvesztette az eszméletét is…

Hát igen, a felső tízezer is megéri a pénzét. Ne is firtassuk, ki nem mond igazat, mert nem a mi tisztünk. Kollár mindenesetre bőgve távozott az általa összehívott jatótájékoztatóról, politikai ellenfelei pedig lemondását követelik. Meglátjuk lesz-e ebből bötű, vagyis következmény a szeptemberben esedékes parlamenti választásokon…

Van ennél a szaftos botránynál komolyabb probléma is

Nem mintha bagatellizálni szándékoznánk az ostoba erőszakot, de van ennél a szaftos botránynál komolyabb probléma is. Nevezetesen, hogy az Alkotmánybíróság elkaszálta Čaputová és több képviselő javaslatát a 363-as paragrafusról. Arról a hírhedt jogszabályról van szó ugye, amely lehetővé teszi a főügyésznek, hogy megsemmisítse a rendőrség vagy az ügyészség korábbi döntését, ha az eljárás során törvénysértésre került sor. Szerinte! Az államfő beadványában rámutatott, hogy a főügyész efféle döntéseit utólag már nem lehet felülvizsgálni. Ezért a paragrafus a jelenlegi formájában túlzott jogköröket biztosít a főügyésznek, amelyekkel beavatkozhat a bíróságok függetlenségébe.

Mindegy most már, a taláros testület szerint meg a szóban forgó paragrafus összhangban van az Alkotmánnyal. Továbbá nem biztosít túlzott jogköröket. És punktum!

Ez lesz az utolsó szilveszter, amikor még őrületbe lehet kergetni a háziállatokat az utcai robbantgatásokkal

Nem tudható, Alkotmánybírósághoz fordul-e majd az ország petárdázni imádó közönsége amiatt a friss jogszabály miatt, amely szerint az idei szilveszter napja lesz az, amikor még legális lehet a petárdák használata. Vagyis ez lesz az utolsó szilveszter, amikor még őrületbe lehet kergetni a háziállatokat az utcai robbantgatásokkal.

A Sme rodina jóváhagyott javaslata 2024. január 2-án lesz hatályos, a tiltás pedig konkrétan az F2-es és az F3-as csoportba sorolt pirotechnikai eszközökre vonatkozik, amelybe a petárdák tartoznak. Emellett az egyéb pirotechnikai eszközök használatának idejét is korlátozták: szilveszterkor 18 órától és újév napján hajnali 2 óráig lehet majd használni, de legalább 250 méteres távolságban az egészségügyi intézményektől, karanténállomásoktól, menhelyektől, állatkórházaktól és állatkertektől.

Horváth Lehel és családja sem aratott sikert

Ha már a jogászkodásnál kötöttünk ki, a többszörös gyilkossággal, bankrablással vádolt maffiózó, Horváth Lehel és családja sem aratott sikert jogi beadványával, amelyben megvádolta az ügyét tárgyaló bírónőt, Pamela Záleskát, hogy tudatosan az életére tört. Mivel megtagadta tőle, hogy beadhassa magának az inzulinját, és emiatt sokkot kapott.

Nos, az ügyben illetékes Bírói Tanács többségi szavazás eredményeképpen elfogadta a feljelentett Záleská véleményét, amely szerint a feljelentők hazudnak. Amit nemcsak a tárgyalási jegyzőkönyvek bizonyítanak, hanem az őrség parancsnokának jelentése, valamint az április 19-én elkészített orvosi jelentés is.

A Bírói Tanács döntése annak ellenére született meg, hogy három tagja, Marcela Kosová, Dana Jelinková Dudzíková és Ayše Pružinec Eren a tények ellenére Záleská megrovása mellett kardoskodott. Az egyelőre nem világos, vajon miért…

Plusz néhány pofon

Van gond jelenleg tehát, annyi szent. Ami pedig a jövőt illeti, az sem semmi, hogy Szlovákia már korántsem tartozik a befektetés szempontjából érdekes országok közé, mert a nemzetközi adatok szerint a gazdaság versenyképessége egyre csökken. Vagyis a befektetők elkerülik az országot. Magáért beszél, hogy a vonatkozólistán az 53. helyen van Szlovákia, a V4-es országok közül pedig a legrosszabb eredményt értük el. A csehek a 18.-on, a lengyelek a 43.-on, a magyarok pedig a 46.-on vannak. Ezek a tények is felérnek néhány pofonnal nemde…?

Barak László